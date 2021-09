Un Valencia Basket diminué mais en forme pour surprendre le Barça

09/10/2021 à 14:09 CEST

Les Panier de Valence, en forme mais diminué par les blessures, cherchera ce samedi à le surprendre Barcelone dans la demi-finale de la Supercoupe Endesa qui se tiendra ce week-end à Tenerife et au cours de laquelle le Iberostar Ténérife et le Real Madrid.

L’équipe que cette campagne dirige pour la première fois Joan Peñarroya il a remporté ses quatre matchs de pré-saison avec un jeu rapide et direct, et il l’a fait malgré le fait qu’il a raté jusqu’à cinq des douze joueurs de sa première équipe.

Lors du dernier match amical, Mike Tobey pouvait déjà jouer à l’intérieur et le gardien slovène Klemen Prepelic devrait faire ses débuts dans le match contre l’équipe catalane.

Valence avait assumé les pertes pour ce tournoi de la base Nenad Dimitrijevic, de la garde Xabi López-Arostegui et la puissance en avant Louis Labeyrie mais à la dernière minute, l’attaquant cubain a également rejoint la liste Jasiel rivero pour un peu blessure musculaire.

?? Cas 👉 Rapport médical @ Xabi6lopezhttps : //t.co/5MPrsMMoim Val 👉 Comunicat mèdic Xabi López-Arostegui https://t.co/Zdxv7VOtq0 Fr 👉 Rapport médical : Xabi López-Arostegui https://t.co/OZJCPEQ4IM#EActíVate pic.twitter.com/wBLhT7gsjp – Valencia Basket Club (@valenciabasket) 8 septembre 2021

Avec cette situation, l’importance dans la position de “quatre” de Jaime Pradilla devrait augmenter mais Peñarroya pourrait également s’emparer de cette position de Víctor ClaverBien que l’idée de l’entraîneur et du club soit que le Valencien agisse comme un attaquant cette saison.

Pour Claver, qui sera donc la seule recrue à pouvoir débuter lors du premier match officielCe sera un match doublement spécial. D’une part, parce que cela signifiera sa première rencontre officielle dans cette deuxième étape au club où il a été formé neuf ans après avoir quitté l’entité pour jouer en NBA, et d’autre part pour face à ce qu’a été son équipe ces dernières années.

Pour compléter l’effectif, comme il l’a déjà fait lors des matches contre Casademont Saragosse, BAXI Manresa, Río Breogán et Herbalife Gran Canaria, Peñarroya fera à nouveau appel aux joueurs de l’équipe que cette campagne sera présentée en avant-première au LEB Plata.

Dans ce cas la base Guillem Ferrando et l’attaquant Millán Jiménez ont voyagé avec l’équipe, qui ont été les deux jeunes joueurs les plus en vue dans la préparation et ceux qui devraient avoir plus de minutes contre le Barça, en plus de l’extérieur Alexandre Bellver et le pivot Gonzalo bressan.