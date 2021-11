Un végétalien qui a refusé le vaccin à cause des tests sur les animaux décède de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Glynn Steel était à deux mois de son 55e anniversaire lorsqu’il est décédé. M. Steel, qui était également végétalien, avait prévu de prendre sa retraite et de passer plus de temps à voyager et à s’occuper des animaux qu’il aimait. Il a enduré une bataille de deux semaines en soins intensifs et a demandé le vaccin aux infirmières alors qu’il se battait pour sa vie.

« C’était déchirant.

« Il a supplié pour le vaccin lorsqu’il était en soins intensifs avant de passer en réanimation mais ils ont dit qu’il était trop tard.

« Je pleure moi-même de déshydratation chaque nuit et laisse les larmes couler comme une rivière le matin et me réveille la nuit en pleurant.

« C’est devoir dire aux gens qui l’aimaient qu’ils ne le reverront plus jamais et voir cette douleur en eux.

« J’ai l’habitude d’essayer de faire rire les gens, pas de pleurer.

« C’était une âme très douce, il était végétalien et ne voulait pas du vaccin Covid car il était testé sur des animaux. »

Emma a ajouté : « J’étais avec lui quand il est mort.

« Je portais un kit EPI complet donc je ne pouvais pas le toucher, mais ils ont joué sa musique préférée des Sex Pistols et je suis resté avec lui jusqu’à la fin. »

M. Steel est décédé 20 minutes après l’arrêt de son assistance respiratoire.