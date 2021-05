Un véhicule du NYPD semble frapper un cycliste à la poursuite d’un véhicule qui a traversé des manifestants ⋆ .

Un véhicule du service de police de New York a été filmé en train de percuter un manifestant du BLM à vélo mardi soir. L’officier du NYPD était à la poursuite d’un jeune de 21 ans au volant d’une berline Volkswagen qui s’est frayé un chemin à travers un grand groupe de manifestants près du pont de Brooklyn.

Le véhicule du NYPD semble heurter un manifestant tout en poursuivant une voiture qui a apparemment traversé d’autres manifestants pic.twitter.com/RRV6hIQgid – Media Right News (@ MediaRightNews1) 26 mai 2021

Les manifestants étaient réunis à New York en mémoire de George Floyd à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. Apparemment, un manifestant a sauté sur la voiture du conducteur Volkswagen avant de commencer à partir. Le conducteur a heurté un autre piéton alors que le premier manifestant a décollé de sa voiture avant que le véhicule du NYPD ne commence à courir après la berline.

Lors de la poursuite du policier, son véhicule a heurté un cycliste. Le rétroviseur du véhicule de police a claqué un cycliste, ce qui l’a amené à heurter le sol avec force et rapidité. Ce n’est pas le premier cas de manifestants «pacifiques» frappés par des conducteurs en colère.

Lundi soir, une femme de Caroline du Nord a été arrêtée après avoir frappé deux manifestants pacifiques avec sa voiture. Cette femme, Lisa Michelle O’Quinn, a été arrêtée et inculpée de deux chefs d’agression avec une arme mortelle, d’intention de tuer et d’un seul chef de conduite imprudente et d’un autre chef de mouvement dangereux.

En juillet, USA Today a rapporté que des véhicules de police et même des véhicules appartenant à des citoyens avaient frappé des manifestants plus de 100 fois lors d’événements liés au BLM.

Fin janvier, un véhicule de police a percuté une foule de manifestants après que les manifestants ont envahi la voiture de police.

La voiture se réunit au 9 et le centre-ville du Pacifique est devenu incontrôlable. Les flics grouillent, des informations font état de cocktails Molotov lancés et une voiture de flic a traversé la foule alors que des passants entouraient leur voiture pic.twitter.com/wQBJpgffsF – LA VIE NOIRE COMPTE (@ jadycakes253) 24 janvier 2021

Il y a quelques semaines à peine, le 29 avril, une voiture a traversé des manifestants pacifiques à Portland, ne s’arrêtant pas, même après qu’un manifestant, portant un parapluie noir, ait sauté sur son pare-brise.

Une voiture vient de traverser une foule de manifestants, en traînant un sur son capot, lors d’une manifestation pacifique à SE #Portland. Le groupe d’env. 25 ont occupé temporairement un carrefour dans un acte de désobéissance civile dans une demande d’abolition de la police. #pdx #portlandprotests pic.twitter.com/NI46lhyBSH – Maranie R. Staab (@MaranieRae) 30 avril 2021

Ces senarios choquants se produisent partout en Amérique, pas seulement dans la ville natale de George Floyd à Minneapolis ou dans les grandes villes comme New York. À Denver l’année dernière, une voiture a traversé des manifestants contre la brutalité policière, lançant leurs corps agités hors de sa voiture.

AVERTISSEMENT GRAPHIQUE: Une voiture a percuté des manifestants à Denver jeudi alors qu’une foule manifestait contre la brutalité policière à la suite de la mort de George Floyd. Un témoin a déclaré à @. que l’homme dans la vidéo était indemne, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle de son état pic.twitter.com/4fjc1uAef1 – . (@.) 29 mai 2020

En mai de l’année dernière, un policier de Brooklyn a frappé un manifestant qui se trouvait dans un groupe de manifestants lançant des blocs de ciment sur des voitures de police.

Une voiture de police vient de passer devant des manifestants sur Classon Ave à Brooklyn – dont certains avaient jeté du ciment – et a ouvert la porte côté passager sur un manifestant. pic.twitter.com/vd8Lq60TXC – Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) 30 mai 2020

À partir de ces multitudes de vidéos graphiques, il est clair que le blocage du trafic n’est pas un moyen sûr de protester. Il y a une quantité énorme de séquences sur Twitter et toutes les plateformes de médias sociaux qui le reconnaissent. Les voitures de police et les véhicules appartenant à des citoyens ont traversé les manifestants et les ont mis en danger. Entre le 27 mai 2020 et le 27 septembre 2020, il y a eu 104 cas de cela et le nombre est sûrement plus élevé si l’on prend en compte toutes les manifestations liées au BLM.

