Un vélo spinning pour seulement 199 euros, parfait pour faire de l’exercice à la maison et vous faire économiser les frais de gym | La technologie

Cecotec vend un vélo spinning étonnamment bon marché, pour moins de 200 euros, une véritable aubaine qui vous permettra de vous entraîner chez vous n’importe quel jour de la semaine.

Ce vélo d’intérieur professionnel pour un entraînement efficace est maintenant réduit de 29% par rapport au prix normalement vendu, laissant sa valeur à seulement 199 euros.

C’est une excellente occasion d’acheter, surtout si vous avez besoin d’un appareil d’exercice de ce type, où la qualité est évoquée avec une efficacité maximale pour atteindre vos objectifs sportifs sans quitter la maison, quelque chose d’important maintenant que l’été est terminé et que la routine est de retour.

Le pédalage est bon, sans bruit grâce à sa courroie de transmission et avec la puissance que vous lui mettez à tout moment, ce qui fait que le Système d’ajustement silencieux, faites votre travail et continuez à pédaler sans faire de bruit gênant.

Ce vélo spinning est idéal pour s’entraîner à la maison. Il présente un design compact et un pédalage silencieux, ainsi que divers types de résistance réglable.

Ce vélo spinning intègre également le Système de réglage ergonomique, ce qui lui permet d’avoir quelques éléments modulables pour mieux vous convenir.

Ces éléments sont par exemple les guidon qui a 3 positions réglable en hauteur, en plus d’être recouvert de mousse antidérapante. Nous avons également un Selle confort, réglable verticalement et horizontalement, ce qui garantit un entraînement confortable, ainsi qu’une posture correcte.

Afin de simuler différents types d’entraînement, dans différents environnements et avec différents efforts, il a la Résistance personnalisée, niveaux de résistance variables et programmables par nous-mêmes.

Vous n’aurez aucun type de problème et vous pourrez vous entraîner en toute sécurité grâce au système Frein de sécurité, un freinage d’urgence toujours préparé pour tout type d’incident pouvant survenir.

Les volant poids de 13 Kg permet d’obtenir un entraînement totalement fluide, en plus de la pédales avec cale-pieds pour obtenir la meilleure adhérence possible pour nos pieds et que les jambes ne subissent pas de blessures inutiles.

La l’écran est de type LCD avec un panneau de contrôle indiquant la vitesse, le temps, la distance et les calories consommées. La Fonction de numérisation contrôler votre entraînement à tout moment, pour vous offrir les meilleurs résultats possibles.

Il a certains détails qui rendent ce produit très attentif à offrir à l’utilisateur la meilleure des expériences, car il dispose d’un support pour un smartphone, d’un tapis et de roues pour un transport facile, pouvant l’emmener où nous voulons.

Il a une garantie de deux ans et aussi le la livraison est gratuite sous 24 à 72 heures ouvrées suivant la commande, il arrivera donc très bientôt chez vous afin que vous puissiez commencer à en profiter et à faire de l’exercice.

Vous ne pouvez pas manquer cette belle opportunité et obtenir un produit de cette qualité avec une remise importante. Venez décider, car nous ne savons pas combien de temps il faudra à ce prix.

C’est un investissement idéal si vous aimez faire de l’exercice à la maison, chose de plus en plus courante, surtout à la suite de la pandémie et grâce à la multitude de chaînes gratuites pour regarder des entraînements entièrement fonctionnels.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.