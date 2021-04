Un vendeur à découvert frappe Porch Group avec une litanie de réclamations et remet en question sa comptabilité de la vente d’actions de Lowe

Matt Ehrlichman, fondateur et PDG de Porch. (Photo de groupe de porche)

Une société d’investissement détenant une position courte dans Porch Group, qui pourrait en bénéficier si le cours de son action baisse, a publié un rapport remettant en question les paramètres commerciaux sous-jacents de la société de logiciels de services à domicile basée à Seattle, les communications avec les investisseurs et la comptabilité sur divers fronts.

Le rapport de Ben Axler, fondateur et directeur des investissements de Spruce Point Capital Management, inclut une affirmation selon laquelle Porch a fait des déclarations contradictoires à la Securities and Exchange Commission au sujet d’une transaction de mai 2019 dans laquelle son PDG de Porch, Matt Ehrlichman, a acheté des actions de Porch au géant de la rénovation domiciliaire Lowe’s. Companies Inc., qui était l’un des principaux actionnaires de Porch.

Dans une réponse aux questions de la SEC, déposées en novembre 2020, la société a déclaré que la vente d’actions de 4 millions de dollars par Lowe’s à Ehrlichman sous-estimait la juste valeur des actions de Porch de plus de 33 millions de dollars, et a déclaré que cette différence constituait une charge de rémunération pour Ehrlichman en vertu de Règles du Financial Accounting Standards Board.

Dans ce dossier, Porch a déclaré avoir «conclu que la différence entre le prix d’achat payé par le PDG de Porch et la juste valeur estimée de ces actions représente une charge de rémunération».

Plus tard, dans un prospectus de janvier 2021, Porch a déclaré que s’il était tenu de comptabiliser le montant en tant que charge de rémunération, les 33 millions de dollars étaient “ exclus du tableau sommaire de la rémunération 2020, car Porch n’était pas partie à la transaction et ne voyait pas l’achat d’actions par M. Ehrlichman à titre compensatoire. »

Le rapport de Spruce Point demande: «En demandant au PDG Ehrlichman d’acheter les actions de Lowe et de prétendre qu’elles étaient nettement inférieures à la valeur marchande, la société l’utilisait-elle pour détourner une dépréciation du goodwill?»

. a contacté Ehrlichman peu de temps après la publication du rapport jeudi matin, offrant l’occasion d’expliquer la différence dans les dépôts auprès de la SEC, comme le note le rapport de Spruce Point Capital. Un représentant des relations publiques de Porch a fait une déclaration vendredi après-midi, abordant le rapport de manière générale: «Les allégations sont sans fondement et trompeuses, contiennent des inexactitudes importantes et sont faites par quelqu’un qui profite si le cours de notre action baisse. Nous n’avons plus rien à ajouter pour le moment. »

Les actions de Porch ont clôturé vendredi à 16,80 $ par action, en baisse par rapport à un récent sommet de 18 $ par action le 1er avril, après la publication de ses résultats trimestriels.

La société a été introduite en bourse sur le Nasdaq fin décembre, levant plus de 322 millions de dollars grâce à une fusion avec PropTech Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ou SPAC, et un investissement privé de Wellington Management Company.