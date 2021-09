Un vendeur du festival Louder Than Life retrouvé mort après une overdose apparente

Un vendeur à ce week-end Plus fort que la vie festival est mort après une overdose apparente.

Le vendeur, identifié par le bureau du coroner du comté de Jefferson comme étant âgé de 40 ans Nicolas Davis, a été retrouvé mort quelques heures avant l’ouverture prévue de l’événement vendredi matin (24 septembre).

Plus fort que la vie producteurs Danny Wimmer présente a publié vendredi la déclaration suivante : “Le bien-être de nos festivaliers, de notre personnel, de nos fournisseurs, de nos bénévoles et de nos artistes est notre principale préoccupation, et nous travaillons avec diligence pour garantir l’événement le plus sûr possible. Du jour au lendemain, un membre de notre équipe a découvert un fournisseur sous contrat dans une zone de travail. EMS a été dépêché immédiatement et a confirmé le décès comme une surdose apparente. Nos plus sincères condoléances, pensées et prières vont à la famille et aux amis.

Plus fort que la vie a accueilli des dizaines de milliers de personnes sur une période de quatre jours au Kentucky Exposition Center à Louisville, Kentucky.

Plusieurs groupes ont fini par se retirer du festival en raison de problèmes de COVID-19, notamment ONGLES DE NEUF POUCES qui a annulé toutes ses représentations. Quelques jours avant le début du festival, MUDVAYNE a également abandonné après le chanteur principal Tchad Gris testé positif au nouveau coronavirus.

Tous les participants devaient présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif. Pour les fans qui n’étaient pas complètement vaccinés, un résultat de test COVID-19 négatif devait être obtenu dans les 72 heures suivant le premier jour d’entrée dans les terrains de camping ou de festival. Le festival exigeait également des masques dans tous les espaces intérieurs, quel que soit le statut de vaccination. Les participants ont également été fortement encouragés à porter des masques dans le camp ou sur le terrain du festival.

Danny Hayes, PDG de Danny Wimmer présente, a estimé que le festival de cette année comptait en moyenne entre 30 000 et 35 000 participants par jour, selon le WDRB.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).