Un Vénézuélien de 23 ans aurait volé 1 million de dollars en BTC à des clients après un faux enlèvement Crypto new media

in

Les autorités vénézuéliennes sont à la recherche d’un escroc accusé d’avoir disparu avec 23,66 Bitcoin (BTC) d’une valeur de 1,15 million de dollars sur les comptes de ses clients après avoir simulé son propre enlèvement.

Le 29 août, Douglas Rico, directeur du Corps des enquêtes scientifiques, criminelles et criminelles (CICPC) du Venezuela, a publié une déclaration affirmant qu’Andrés Jesús Dos Santos Hernández, 23 ans, était recherché par la plus grande agence de police nationale du pays pour des accusations de soupçons de blanchiment d’argent et de fraude.

Les autorités affirment que Hernadnez a probablement organisé l’enlèvement, les comptes Binance de ses clients ayant été vidés depuis la disparition supposée du Vénézuélien. Selon Rico, la police pense que Hernandez « simule[ed] un enlèvement où ses ravisseurs l’auraient forcé à entrer sur la plate-forme Binance et à effectuer des transferts vers différents portefeuilles numériques, épuisant ainsi tous les actifs cryptographiques en question.

Le suspect se serait fait passer pour un conseiller financier avant de solliciter Bitcoin auprès de plusieurs investisseurs locaux, les autorités affirmant que Hernandez avait amassé 23,66 BTC au total.

En rapport: Les procureurs turcs enquêtent sur une prétendue escroquerie minière Dogecoin de 119 millions de dollars

Le Venezuela est depuis longtemps un point chaud mondial pour l’adoption de Bitcoin, les citoyens locaux se tournant vers les actifs cryptographiques pour lutter contre l’hyperinflation chronique qui a assiégé le pays au cours de la dernière décennie.

Pour les Vénézuéliens, les crypto-monnaies offrent un moyen de stocker de la valeur et d’accéder aux marchés internationaux, ainsi qu’un moyen de convertir en dollars américains.

Alors que le gouvernement de Venzeulan a cherché à capturer le marché local des actifs numériques en rendant obligatoire l’utilisation de sa crypto-monnaie adossée au pétrole, The Petro, il y a eu peu de preuves que la monnaie ait été largement adoptée par les citoyens locaux depuis son lancement.