Un vent de changement dans le commerce de détail

Comment l’innovation et l’agilité ont aidé les détaillants à naviguer dans le paysage changeant au cours de la dernière année

Par Pawan Sarda

Les deux dernières années ont été des montagnes russes pour le secteur de la vente au détail. L’industrie est sortie de cette turbulence non seulement plus forte, mais aussi avec un nouvel objectif et une nouvelle vision. Il y a eu des changements décisifs dans le comportement des consommateurs en 2021, alors que nous sortions provisoirement des blocages. L’essor des achats conscients a été l’un des changements significatifs de la consommation. Les gens suivaient strictement leurs listes et réduisaient toutes les dépenses supplémentaires alors qu’ils naviguaient dans les incertitudes qui les entouraient. Cette emprise ferme sur la bataille de l’esprit « les désirs contre les besoins » n’a été relâchée que pendant les festivités. La consommation festive a vu le report des achats gagner du terrain, les consommateurs cédant à leur liste d’exigences refoulées des 18 derniers mois.

Un autre changement clé chez les consommateurs a été l’accent mis sur la santé et le bien-être : la sélection et la sélection de marques ayant des effets positifs sur la santé annoncés, la croissance de la catégorie athleisure, ainsi que le yoga et d’autres équipements d’exercice indiquaient que les consommateurs se concentraient fortement sur eux-mêmes et sur la santé pour être prêts pour toute autre évolution. boules courbes que l’avenir pourrait lancer.

L’ère de l’omniprésence

La longue discussion sur la nécessité ou non d’une stratégie omnicanale pour une marque a été interrompue cette année. Chaque marque devait simplement avoir une présence physique et numérique. La présence numérique peut être une plate-forme, une liste de places de marché, un groupe WhatsApp ou un compte Instagram. Quel que soit l’avatar, le fait que hors ligne et en ligne sont là pour rester était manifestement clair au cours des 18 derniers mois.

La pandémie a aidé à définir un objectif pour chaque espace, contribuant à une expérience de marque plus holistique et plus robuste. Les formats physiques/magasins ont aidé les clients à découvrir et à expérimenter les offres, tandis que la présence en ligne a apporté vitesse, fréquence et commodité pour le client. Alors que des marques de vente au détail physiques comme Big Bazaar, Shoppers Stop, Reliance Retail, ITC et Unilever ont lancé/renforcé leurs plateformes de commerce électronique, des marques en ligne telles que BigBasket et Nykaa ont cherché à établir des pop-ups et des boutiques de société pour gagner en traction expérientielle. Plus forts ensemble était le mantra final pour chaque marque résiliente.

De nouvelles frontières

Des grandes marques de vente au détail aux magasins familiaux du coin, tout le monde devait trouver des solutions agiles pour s’assurer de ne pas perdre sa clientèle, lorsque les clients ne pouvaient pas se rendre directement dans les magasins. Des innovations telles que les catalogues WhatsApp et les achats basés sur des listes, les groupes d’utilisateurs de la société fermée avec des horaires de livraison fixes et les marchés de commerçants hyperlocaux ont été développés à la volée dans les heures suivant les annonces de verrouillage. Allant plus loin, les connaisseurs du numérique ont exploré les achats en direct sur Insta, les achats vidéo WhatsApp, etc. pour afficher leur gamme et aider les clients à faire des choix éclairés et précis qui ont ensuite été livrés à domicile.

La plus grande perturbation a été la mise à l’échelle de l’écosystème de livraison et ses effets sur l’achat d’épicerie. La vitesse à laquelle la livraison d’épicerie en 10 minutes d’aujourd’hui s’est imposée laisse penser que, dans quelques mois, la technologie pourrait évoluer vers la livraison de l’épicerie avant même que vous ne réalisiez que vous en avez besoin.

Selon un rapport de l’IBEF, le marché de détail indien était estimé à 883 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2025. Les changements au cours des derniers mois ont déjà déclenché un effet boule de neige qui ne fera que prendre de l’ampleur. au cours de l’année à venir.

L’année 2022 s’annonce déjà incroyablement excitante avec l’annonce et le buzz entourant le métaverse. L’icommerce devenant la nouvelle frontière, des marques comme Nike, Gucci et Coca-Cola ont déjà commencé à investir et à adopter ce nouveau monde. Dans la réalité d’aujourd’hui, le contenu pour le commerce et le commerce en direct sont ce qui aidera les marques à se développer en créant une relation et une pertinence constantes pour leur clientèle.

La personnalisation des données est aujourd’hui la plus grande arme de l’arsenal de chaque marque de vente au détail. La bonne utilisation des données pour pouvoir filtrer et prédire les désirs avant qu’ils ne se produisent, pour pouvoir atteindre le moment opportun où le client est le plus susceptible de s’engager, et pour être en mesure d’offrir la bonne correspondance de produit lèvera tout métriques de la marque par une mesure significative et créer un niveau de fidélité sans précédent.

À la fin de 2021, le secteur de la vente au détail est sur le point de retrouver 100 % des niveaux d’avant la pandémie, grâce aux changements et aux adaptations en temps réel effectués par les détaillants du monde entier. La pandémie a, en fait, suralimenté l’industrie, provoquant des perturbations qui auraient autrement pris des décennies à adopter.

L’auteur est groupe CMO, digital, marketing & e-commerce, Future Group

