Un ver microscopique révèle comment nous percevons la gravité

10/02/2021 à 10:00 CEST

Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont fait une avancée importante dans l’identification et la compréhension des processus moléculaires et génétiques qui marquent la perception de la gravité. Ils ont pu vérifier que le petit ver C. elegans ressent et réagit à la force de gravité de l’influence de la dopamine, un neurotransmetteur qui contrôle diverses fonctions dans le corps.

La dopamine jouerait un rôle crucial dans la perception de la gravité, puisque le ver perd ou regagne la capacité de se déplacer en réponse aux forces gravitationnelles selon la présence ou l’absence de ce neurotransmetteur. Selon un communiqué de presse, le ver Caenorhabditis elegans elle est idéale pour comprendre comment nous percevons la gravité, car elle partage plus de la moitié de ses gènes avec les humains.

Il est défini comme la gravité comme le phénomène naturel qui permet aux objets ayant une masse de s’attirer les uns les autres. Cette force peut être observée dans de multiples magnitudes et paramètres, du monde microscopique à l’interaction entre les planètes, les galaxies et d’autres objets cosmiques. Bien que nous percevions tous la gravité et que nous en dépendions pour l’équilibre et l’orientation, les mécanismes par lesquels nous ressentons cette force fondamentale sont en grande partie inconnus.

Dopamine et gravité

Dans la nouvelle recherche, publiée dans la revue BMC Biology, les scientifiques ont cherché à déterminer si le le ver C. elegans pourrait percevoir la gravité. Le problème est survenu après avoir observé que les vers avaient tendance à toujours naviguer vers le fond d’un conteneur, lorsqu’ils y étaient jetés. Cependant, ils ne se sont pas affaissés en raison d’un problème de répartition du poids.

Pour les scientifiques, il s’agissait d’une excellente occasion d’identifier les voies moléculaires responsables de la gravitaxis, qui est la capacité de se déplacer en réponse aux forces gravitationnelles. Lorsqu’ils ont pu déterminer que les vers ont coulé sous l’effet de la gravité et qu’ils ont d’une certaine manière ressenti son influence, ils ont essayé de trouver un élément chimique qui déterminait ce comportement.

En désactivant le neurotransmetteur dopamine chez les vers mutants, ils ont découvert que ces spécimens perdaient la capacité de percevoir les forces gravitationnelles. La dopamine est généralement liée à des sensations agréables et relaxantes, mais elle a en réalité un impact sur de nombreux autres processus. Les chercheurs ont maintenant découvert que cela pourrait être directement lié à notre perception de la gravité.

Processus neuronaux et perception de la gravité

En plus de vérifier le résultat de la désactivation de la dopamine, les scientifiques sont allés un peu plus loin et ont donné aux vers mutants une série de suppléments de dopamine. À leur grande surprise, ils ont observé que dans de nombreux cas, les vers qui avaient reçu à nouveau de la dopamine ils ont récupéré la gravitaxis: ils réagissaient aux forces gravitationnelles comme les spécimens qui n’étaient pas génétiquement modifiés. Par conséquent, la capacité peut être récupérée par des méthodes chimiques.

Bien qu’il existe des différences anatomiques entre les différentes espèces d’animaux, dont l’homme, au niveau moléculaire et génétique, des similitudes peuvent être trouvées qui permettent d’avancer dans la compréhension de certains phénomènes. Apparemment, cette recherche sur la perception de la gravité chez le ver C. elegans pourrait révéler comment les êtres humains ressentent l’influence de cette force.

La principale conclusion des scientifiques américains est que la perception de la gravité n’est pas médiée par des forces passives telles que la distribution de masse ou les effets hydrodynamiques, comme le vérifie l’étude. Il serait plutôt déterminé par processus neuronaux actifs, qui impliquent largement la dopamine.

photo: Caenorhabditis elegans, un ver rond transparent d’environ 1 millimètre de long qui dévoile les mystères sur la façon dont nous ressentons les forces gravitationnelles. Crédit : Université de Pennsylvanie.