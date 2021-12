Un véritable remède contre la calvitie masculine a peut-être été découvert

Les scientifiques ont peut-être trouvé un remède contre la calvitie masculine, et ce n’est pas une boîte de Rogaine. Selon une nouvelle étude, les scientifiques ont pu faire repousser les poils d’une souris beaucoup plus rapidement que les principaux traitements. Ils ont utilisé un patch micro-aiguille pour pousser la percée. Le patch contenait des nanoparticules de cérium, qui ont aidé à lutter contre les deux principales causes de la chute des cheveux : le stress oxydatif et une circulation insuffisante.

Combattre la calvitie avec les nanoparticules

Selon les chercheurs, la cause la plus fréquente de perte de cheveux est une maladie connue sous le nom d’alopécie androgénique. On l’appelle aussi parfois calvitie masculine ou féminine. Essentiellement, il s’agit d’une maladie permanente qui provoque la mort des cellules du cuir chevelu, les rendant incapables de faire pousser de nouveaux cheveux. La condition est causée par un manque de vaisseaux sanguins autour des follicules pileux. Parce qu’il y a un manque de vaisseaux sanguins, les follicules ne peuvent pas fournir les nutriments dont le corps a besoin pour produire des cheveux. Combinez cela avec un manque d’accumulation d’oxygène réactif dans le cuir chevelu, et les cellules commencent à mourir.

Pour lutter contre la maladie causant la calvitie, les scientifiques ont enrobé des nanoparticules de cérium dans un composé biodégradable de polyéthylène glycol-lipide. Par la suite, ils ont créé un patch micro-aiguille soluble à l’aide d’acide hyaluronique. L’acide hyaluronique est naturellement présent dans la peau humaine. Ils ont également ajouté les nanoparticules contenant du cérium au composé pour créer un moule.

Ensuite, les chercheurs créent des taches chauves sur les souris à l’aide d’une crème dépilatoire. Après avoir créé les taches chauves, les chercheurs ont ensuite commencé à appliquer les patchs. Ils ont utilisé des patchs de contrôle, ainsi que des patchs spécialisés pour stimuler la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

Observer les changements

Les chercheurs ont remarqué plus de changements chez les souris avec les patchs spécialisés que chez celles avec les patchs de contrôle. Ces souris ont montré des signes plus rapides de la transition des cheveux. Des choses comme la pigmentation de la peau et un niveau élevé de composés ne se trouvent que lorsque la nouvelle croissance des cheveux commence. De plus, les souris avec les patchs spécialisés avaient une repousse des cheveux plus rapide que celles utilisant un traitement topique de premier plan. Ils ont également pu appliquer les patchs moins fréquemment.

D’après toutes les informations qu’ils ont recueillies, l’utilisation de nanoparticules de cérium pourrait être un moyen prometteur de traiter la calvitie. Cependant, tout comme les récentes études anti-âge que les scientifiques ont menées sur des souris, ils doivent encore prouver la viabilité de celui-ci en tant que traitement humain. Pourtant, s’ils peuvent affiner ce qui fait que cela fonctionne, cela pourrait être une option de traitement prometteuse pour la calvitie à l’avenir.