Un vêtement est-il trop grand pour vous ? Ainsi, vous pouvez rétrécir les vêtements pour mieux les ajuster | La vie

Si un vêtement que vous aimez est un peu trop grand, vous avez la possibilité de le faire mieux s’adapter d’une manière simple. Prenez note de ces conseils pour rétrécir les vêtements à la maison.

Il y a différentes raisons pour lesquelles les vêtements sont trop grands pour nous. Il est possible que vous ayez la mauvaise taille et que le délai pour changer de vêtement soit passé, il se peut que vous ayez maigri, ou encore que le tissu se soit cédé.

Quelle que soit la cause, vous avez quelques astuces à portée de main pour rétrécir vos vêtements et les rendre mieux ajustés. Le résultat final varie en fonction des caractéristiques de chaque tissu et de la construction du vêtement, mais sa taille est très probablement réduite au moins un peu pour mieux l’adapter.

En général, pour rétrécir des vêtements de tout type de tissu, la procédure la plus efficace consiste à laver le vêtement à l’eau chaude et sécher par culbutage à haute température. Selon l’experte Clorox Mary Gagliardi, cette astuce est efficace sur tous les types de tissus, du 100% coton à la viscose, qui n’ont pas été prétraités pour éviter le rétrécissement.

Cependant, l’utilisation de cette méthode peut également poser des problèmes. Si le vêtement a une couleur vive, il peut perdre de son intensité et la texture du tissu peut également être endommagée. Un autre problème est que les vêtements ne rétrécissent pas uniformément, vous pouvez donc réduire la longueur mais pas la largeur, ou vice versa.

Voici d’autres astuces pour rétrécir les vêtements en fonction de leur type de tissu :

Coton ou polyéther. Mettez les vêtements à l’envers, lavez à la température la plus élevée et séchez également à la température la plus élevée. Vous pouvez également faire bouillir les vêtements dans une casserole pendant une demi-heure, puis les sécher par culbutage. Nylon. Dans le cas du nylon, la chaleur peut faire fondre les fibres, donc la méthode traditionnelle ne fonctionnera pas. Essayez de laver vos vêtements à l’envers dans un bol avec de l’eau chaude et un peu d’ammoniaque pour garder la couleur. Laisser tremper pendant une heure puis sécher par culbutage à feu moyen. Laine ou cachemire. Les fibres d’origine animale comme la laine ou le cachemire sont très sensibles à la chaleur et lorsqu’elles sont lavées à haute température, non seulement elles rétrécissent, mais le tissu peut également se feutrer et perdre son aspect d’origine. Pour cette raison, il est préférable de faire tremper le vêtement dans de l’eau tiède, de le sécher avec une serviette et de le mettre au sèche-linge à feu moyen.

Et si vous souhaitez effectuer le processus inverse, voici quelques astuces maison pour dé-rétrécir vos vêtements et les faire grossir.