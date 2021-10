Un vétéran de guerre afghan atteint de deux problèmes cardiaques fait face à une décharge déshonorante pour avoir refusé une injection de COVID

Un caporal des Marines des États-Unis qui a servi en Afghanistan pendant l’opération Freedom Sentinel et l’opération Southern Vigilance fait face à une décharge déshonorante pour avoir refusé de prendre les photos COVID-19 comme l’exige le secrétaire à la Défense.

Ayant été diagnostiqué avec deux problèmes cardiaques, une arythmie et un blocage de la branche droite, la prise d’un médicament expérimental avec des effets secondaires à long terme inconnus n’est pas une option médicale pour lui, dit-il, d’autant plus que les injections ont déjà été prouvées comme provoquant des caillots sanguins. et inflammation cardiaque. Cependant, il a été informé que la seule dispense médicale qu’il pouvait recevoir était s’il recevait un diagnostic d’insuffisance cardiaque congénitale.

Le cabinet d’avocats à but non lucratif en matière de liberté religieuse Liberty Counsel a déclaré qu’il avait « été inondé d’appels à l’aide déchirants de la part de militaires à qui l’on ordonnait de se faire vacciner contre la COVID ou de faire face à la discipline, y compris l’isolement cellulaire et la décharge déshonorante ». L’histoire de ce Marine n’en est qu’une parmi tant d’autres.

« Si je ne défends pas ce en quoi je crois, je ne pourrai plus jamais me regarder dans le miroir », a déclaré le caporal dans un communiqué publié par Liberty Counsel. «C’est tout ce pour quoi je me suis battu et enseigné à mes Marines et tout ce contre quoi nos pères fondateurs se sont opposés. Ceci est totalement inconstitutionnel et va à l’encontre de plus d’un amendement.

Tous les militaires qui refusent les injections de COVID sont passibles d’une décharge déshonorante et pour mauvaise conduite pour avoir omis d’obéir à un ordre légal, une violation du Code uniforme de justice militaire. La non-conformité pourrait signifier une cour martiale générale au niveau du commandant de division, six mois d’isolement/emprisonnement et une accusation de crime.

Le DOD a même créé un nouveau service disciplinaire, la COVID Consolidated Disposition Authority, ou CCDA, selon les messages publiés par la marine américaine aux militaires. Le mois dernier, le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro a déclaré que le nouveau CCDA déciderait du sort des marins qui refusent de se faire vacciner, a rapporté Military.com.

Le CCDA utiliserait « toute la gamme des mesures administratives et disciplinaires », a déclaré Del Toro, ajoutant que « jusqu’à nouvel ordre », il n’autoriserait pas le CCDA à entamer « des sanctions non judiciaires, des cours martiales ou une séparation administrative dans les cas des membres de la Marine refusant le vaccin.

Mais l’US Air Force a averti : « Tout refus de recevoir le vaccin COVID-19, en l’absence d’une exemption ou d’un hébergement approuvés, peut être punissable en vertu du Code uniforme de justice militaire (UCMJ). Les commandants militaires conservent toute la gamme des options disciplinaires qui leur sont offertes dans le cadre de l’UCMJ. »

Liberty Counsel avertit que pour les membres renvoyés de manière déshonorante, les conséquences potentielles sont désastreuses, y compris la perte de l’admissibilité à une gamme d’avantages, d’opportunités, d’honneurs et de droits importants, notamment : les prêts immobiliers et les prestations médicales de la VA, les prestations éducatives en vertu du GI Bill, les funérailles militaires distinctions honorifiques, réenrôlement dans une autre branche militaire et droit de posséder une arme à feu – le tout simplement pour avoir refusé de prendre un médicament expérimental.

Le ministère de la Défense a publié des délais pour le personnel en service actif pour recevoir les deux doses. Pour l’Air Force, c’est le 2 novembre; pour la Marine et le Corps des Marines, c’est le 28 novembre, et pour l’armée, c’est le 15 décembre. L’ordre initial a été émis par le secrétaire à la Défense le 24 août.

L’ordre couvre tous en service actif ou dans la réserve prête, y compris la garde nationale. Il indique également que « ceux qui ont déjà été infectés par le COVID-19 ne sont pas considérés comme complètement vaccinés » – bien que le débat se poursuive au sein de la communauté scientifique pour savoir si l’immunité naturelle offre une protection plus forte contre le COVID que l’immunité induite par le vaccin.

En réponse aux mandats du Pentagone, un groupe de sénateurs du GOP – Ted Cruz (Texas), Roger Marshall (Kan.), James Lankford (Okla.) et Tommy Tuberville (Alabama) – a présenté la COVID-19 Vaccine Dishonorable Discharge Prevention Act d’interdire au ministère de la Défense de licencier de façon déshonorante les militaires qui refusent de se faire tirer dessus.

« C’est une insulte à nos militaires qui ont servi avec honneur de les renvoyer de manière déshonorante pour avoir refusé le vaccin COVID », a déclaré Cruz. «C’est de la même manière que nous libérons de manière déshonorante les personnes reconnues coupables de crimes graves tels que la trahison, la désertion, l’agression sexuelle et le meurtre. Forcer tous les militaires, y compris les femmes enceintes et celles qui ont déjà eu le COVID-19, à recevoir le vaccin n’est qu’un exemple de plus du président Biden et de son administration faisant passer la politique avant la science. Je suis fier de rejoindre le sénateur Marshall sur ce projet de loi crucial pour garantir que les mesures appropriées soient prises par la chaîne de commandement militaire en réponse à ceux qui demandent des exemptions de ce vaccin.

Le DOD a publié un tableau en ligne détaillant combien dans chaque branche ont reçu les vaccins COVID, ventilés par catégorie d’employés en service actif, civil ou entrepreneur. Selon le département, plus de 5,5 millions de doses ont été administrées, 1,2 million de militaires et plus de 317 000 civils du DOD sont entièrement vaccinés.