Un vétéran de la marine transgenre poursuit Vanderbilt pour discrimination

— L’Université Vanderbilt a déclaré à TMZ … “Nous prenons les plaintes à l’université au sérieux alors que nous continuons à aller de l’avant dans notre engagement à favoriser une communauté inclusive.”

L’école indique également qu’il existe des ressources disponibles pour les employés en transition, ainsi que leurs gestionnaires.

L’une des employées de longue date de l’Université Vanderbilt dit qu’elle a été victime d’intimidation et de moqueries méchamment de ses collègues – en utilisant des mots comme « monstre » et « dégoûtant » – après avoir subi une opération de transition.

Colline d’Olivia poursuit Vanderbilt pour les abus qui, selon elle, ont commencé à la mi-2018, lorsqu’elle avait informé son employeur qu’elle avait reçu un diagnostic de dysphorie de genre … et qu’elle devait donc passer d’un homme à une femme. Elle dit qu’elle a vite appris qu’un superviseur direct l’appelait « ça », « trans freak » et « bizarre ».

Olivia – une vétéran de la marine américaine qui a travaillé chez Vandy pendant 25 ans – dit que ce genre de réaction l’a amenée à deviner de se faire opérer, et elle l’a même retardée jusqu’en février 2019. Dans le procès, obtenu par TMZ, elle dit que l’abus était encore pire lorsqu’elle est retournée au travail en mai 2019 – certaines personnes quittaient les pièces dès qu’elle entrait, tandis que d’autres faisaient des remarques grossières.

Selon le costume, ces commentaires incluaient un gros bonnet lui disant directement que ses grands pieds semblaient étranges. Elle allègue qu’il lui a également demandé si elle se rasait la poitrine maintenant, et a ajouté… “Ugh, l’idée que tu te rases les seins est dégoûtante.”

Olivia affirme dans le costume qu’un autre employé lui a demandé s’il pouvait “être le premier à utiliser son nouveau vagin”.

Fait intéressant, Vanderbilt a vanté la transition d’Olivia… en publiant même une vidéo où elle raconte son histoire. Cependant, l’avocat d’Olivia, Abby Rubenfeld, dit que cela ne fait que souligner l’hypocrisie de l’université – “La façon dont Olivia a été traitée viole les lois fédérales et étatiques, et est incompatible avec les propres politiques de Vanderbilt et sa présentation publique comme étant prétendument un modèle de tolérance et d’inclusion LGBTQI.”

Olivia dit qu’elle a informé ses superviseurs, mais n’a obtenu aucun soulagement et a même déposé des plaintes auprès de l’université et des agences fédérales pour l’emploi. Elle dit que l’école l’a mise en congé administratif payé et dit qu’elle a été écartée pour des promotions.

Elle poursuit Vanderbilt en dommages-intérêts, y compris la perte de salaire et la douleur et la souffrance.

Publié à l’origine — 7:51 AM PT