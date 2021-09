Un vétéran de l’armée dénonce une “administration inepte et incompétente” pour l’échec afghan de “Justice avec le juge Jeanine”

Le vétéran de l’armée Jake Bequette et l’hôte de Fox Nation Lara Logan ont discuté de l’état de l’implication de l’Amérique en Afghanistan sur “Justice avec le juge Jeanine” vingt ans après les attentats terroristes du 11 septembre.

Jeanine Pirro a présenté Bequette et Logan, en demandant “Et nous voici 20 ans plus tard, les talibans dirigent l’Afghanistan, armés jusqu’aux dents avec toutes les fournitures militaires que nous leur avons laissées, et maintenant nous essayons de les amener dans les nations en disant qu’ils sont coopérative et la vie des affaires dans leurs négociations. Que dites-vous de tout cela ? »

Bequette a décrit cette situation comme étant causée par « une administration imprudente et incompétente » qui tente de traiter les talibans comme « un régime égal ».

“Avance rapide de 20 ans, nous avons une administration imprudente et incompétente qui, vous avez tout à fait raison, nous rend moins sûrs que jamais. [Biden] traite les talibans comme un régime égal, ce qu’ils ne sont bien sûr pas. C’est une organisation terroriste”, a déclaré Bequette.

Logan a critiqué l’administration pour avoir laissé des citoyens américains et des alliés en Afghanistan, affirmant que les États-Unis n’étaient plus dignes de confiance au niveau international.

« Plus personne ne fait confiance aux États-Unis. Et pourquoi le feraient-ils ? Nous avons littéralement pris les listes de citoyens américains ainsi que de détenteurs de cartes vertes et de visas d’intérêt spécial et de tout autre Afghan qui travaillait avec nous et était vulnérable et à risque et nous l’avons donné. à al-Qaïda afghan pour les traquer et les assassiner », a expliqué Logan.

Elle a en outre affirmé que les actions de Biden n’étaient pas seulement causées par “l’incompétence”, estimant qu’il y avait “trop ​​d’indications” que l’administration savait ce qu’elle faisait.

« Je ne crois pas que ce soit de l’incompétence. Il y a beaucoup trop d’indications qui indiquent que nous savons exactement ce que nous faisons. Il y a 400 millions de choses que nous pourrions faire dès maintenant pour changer le résultat », a déclaré Logan.

Elle a également souligné le peuple afghan qui continue de se battre malgré les actions de l’Amérique.

“Il y a encore des Afghans qui se battent aujourd’hui, des forces d’opérations spéciales qui n’ont jamais abandonné. Le leader démocratiquement élu de l’Afghanistan, le président par intérim se bat toujours aujourd’hui. Et nous avons choisi de nous ranger du côté des terroristes et nous avons l’intention de les financer avec le contribuable américain de l’argent, ce qui rend le plus mauvais service à tous les Américains”, a déclaré Logan.