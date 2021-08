Le sergent d’état-major à la retraite Alfredo De los Santos a fièrement servi son pays à la suite des attaques terroristes du 11 septembre, mais après avoir été blessé au combat, Freddie était déterminé à trouver un autre moyen de servir fièrement l’endroit où il habite.

De los Santos, 51 ans, participera aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo plus tard ce mois-ci et représentera l’équipe américaine en cyclisme sur route, ce qu’il a dit à Fox News est l’une des parties les plus importantes de sa vie maintenant.

“Je voulais prouver à moi-même et aux autres que je pouvais continuer à représenter mon pays – juste d’une manière différente”, a-t-il déclaré à Fox News, par e-mail. “Le cyclisme est une partie si importante de ma vie et a joué un rôle important à la fois physiquement et mentalement en m’aidant à faire la transition entre le service militaire.”

Freddie a contribué en grande partie à son rétablissement au Semper Fi & America’s Fund, une organisation qui fournit une aide financière immédiate et un soutien à vie pour combattre les militaires et les familles des militaires blessés, gravement malades et catastrophiques (sergent-chef de l’armée à la retraite Alfredo De los Santos)

“C’est un honneur et un privilège de pouvoir aller à Tokyo et représenter les États-Unis de cette manière.”

Freddie est né à Saint-Domingue, en République dominicaine, mais est arrivé aux États-Unis en 1986 où il a vécu à Hopewell Junction, à New York. Alors qu’il travaillait comme graphiste à NYU, la vie de Freddie – comme tant d’autres – a changé après le 11 septembre.

Il a rejoint l’armée, mais alors qu’il servait dans le Helmand Providence en Afghanistan en octobre 2008, il a été grièvement blessé lorsque son véhicule a été touché par un tir de RPG. Freddie a lutté contre une grave lésion cérébrale traumatique (TCC) et un trouble de stress post-traumatique (TSPT) à son retour chez lui, mais avec le recul, il dit que “rien n’a changé” pour lui.

“Pouvoir représenter le pays au combat était une bénédiction. Si j’avais l’opportunité de tout recommencer, je le ferais certainement, mais malheureusement, j’ai été blessé au combat.”

Freddie dit que faire partie de Team USA a rendu sa transition après l’armée “très organique”.

“À bien des égards, les deux se ressemblent beaucoup. Je me réveille tous les matins pour m’entraîner et je suis toujours entouré de militaires de l’équipe américaine.”

Freddie a également parlé de l’importance de la santé mentale et de ses propres luttes avec elle – un problème qui a été mis sous les projecteurs après que la médaillée d’or olympique Simone Biles se soit retirée de plusieurs événements à Tokyo le mois dernier après avoir cité ses propres luttes.

“La santé mentale est un vrai problème”, a-t-il déclaré. “Souvent, nous avons tendance à l’avaler parce que nous ne voulons pas montrer de faiblesse. Et il est facile pour les gens de juger ceux qui se sont ouverts sur différentes choses avec lesquelles ils peuvent être aux prises. Mais la santé mentale est réelle. C’est affectant beaucoup d’athlètes, surtout en raison de toute la pression associée à la compétition. C’est une vie difficile et une grande responsabilité.”

Freddie participera aux Jeux paralympiques pour la deuxième fois, mais il s’attend à ce que ce soit bien différent de son expérience à Rio. (Sergent d’état-major à la retraite Alfredo De los Santos)

“Quand je suis revenu d’Afghanistan, j’étais suicidaire et j’avais peur d’en parler”, a-t-il poursuivi. “Je l’ai aspiré et je ne l’ai jamais dit à personne. Cela m’a rongé de l’intérieur. Ce n’est que lorsque j’ai pu obtenir de l’aide que j’ai pu me sentir mieux et être à nouveau productif.”

Il a déclaré que la chose la plus importante que toute personne dans cette situation puisse faire est de “parler”.

“La clé est de demander de l’aide et d’être honnête. Exprimez-vous. C’est formidable d’être un athlète et d’être le meilleur au monde, mais en même temps, vous êtes un être humain. Vous devez prendre soin de toi même.”

Freddie a contribué une grande partie de son rétablissement au Semper Fi & America’s Fund, une organisation qui fournit une aide financière immédiate et un soutien à vie pour combattre les militaires et les familles des militaires blessés, gravement malades et catastrophiques.

“J’ai fait la connaissance de Semper Fi & America’s Fund en 2013. Ils m’ont aidé à obtenir de l’équipement pour que je puisse continuer mon processus de récupération par le sport. Depuis lors, ils m’ont toujours soutenu – pas seulement en tant qu’athlète mais aussi en tant que un artiste”

En tant que peintre et photographe, Freddie dit qu’il « décompresse » à travers ses œuvres. En plus de lui apporter une aide dans son sport et sa vie, le Fonds lui a également fourni le matériel nécessaire à la poursuite de sa passion.

Le sergent d’état-major à la retraite Alfredo De los Santos travaille sur l’une de ses pièces. (Sergent d’état-major à la retraite Alfredo De los Santos)

“Semper Fi & America’s Fund a été une véritable bénédiction dans ma vie”, a-t-il déclaré à Fox News. “Ils ont pris soin de moi … Tout le monde là-bas fait tout son possible pour s’assurer que nous ne sommes pas laissés pour compte. Je leur suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi depuis 2013.”

Freddie participera aux Jeux paralympiques pour la deuxième fois, mais il s’attend à ce que ce soit bien différent de son expérience à Rio.

« La pandémie m’a donné l’impression d’être une véritable zone de combat. Le protocole a changé et j’ai dû m’isoler pour rester en sécurité et en bonne santé avant les Jeux… En même temps, c’est toujours très excitant. Nous avons encore la possibilité de allez à Tokyo et symbolisez ce qu’est l’esprit humain – rivaliser et vous dépasser. Nous pouvons montrer au monde que même si dans la vie il y aura beaucoup d’obstacles, vous pouvez toujours être productif et les surmonter. “

Les circonstances peuvent être différentes, mais pour Freddie, l’objectif reste le même.

« Je m’entraîne depuis cinq ans pour me qualifier pour ces Jeux. Même si ce sera un défi, je suis très honoré de représenter à nouveau Team USA. J’espère que cette fois, je ramènerai la médaille d’or à la maison !