Un vétéran de Man Utd suivra les chemins de sortie empruntés par Man City, les favoris d’Arsenal

Un attaquant de Man Utd est devenu l’objet d’un regain d’intérêt de la part de l’Espagne, sa sortie potentielle reflétant les chemins parcourus par les anciens favoris d’Arsenal et de Man City.

Les options offensives disponibles pour Homme Utd le patron Ole Gunnar Solskjaer est tout simplement stupéfiant. Les arrivées jumelles de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, ainsi que le retour de Jesse Lingard ont dynamisé une ligne d’attaquants déjà bourrée de talent.

Daniel James était le seul à quitter les rangs, partant pour Leeds dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling. Cependant, un récent rapport détaillé un deuxième nom pourrait bientôt être en route.

meneur de jeu vétéran Juan Mata a été signalé comme étant compte tenu de ses options, selon le Manchester Evening News.

Les chances du joueur de 33 ans de jouer régulièrement semblent minces, voire nulles cette saison. En effet, il n’a même pas fait le banc lors de leur dernier match de Premier League avec Aston Villa.

Le jeune montant Amad Diallo insèrera une barrière supplémentaire entre l’Espagnol et les minutes sur le terrain à son retour de blessure. Diallo avait été pressenti pour rejoindre Feyenoord en prêt cet été avant un une blessure prématurée à la cuisse a écourté le mouvement à la onzième heure.

Mata a prolongé d’un an son contrat en juillet dernier, le garder à Old Trafford jusqu’en juin 2022. Il pourrait partir pour rien l’été prochain et pourrait négocier un accord de pré-contrat avec un club étranger à partir de janvier.

Alternativement, il pourrait décider de partir avant l’expiration de son contrat avec le rapport du MEN indiquant qu’il est “ouvert à un changement dans la fenêtre de transfert de janvier”.

Désormais, le point de vente en ligne Caught Offside donne un indicateur de l’endroit où Mata pourrait se retrouver. Ils rapportent que l’équipe de la Liga, la Real Sociedad, est dans le cadre d’un swoop en janvier.

On prétend qu’ils étaient intéressés par l’ancien favori de Chelsea avant la signature de sa dernière prolongation de contrat.

Si cette décision se matérialisait, Mata suivrait les traces de ses compatriotes espagnols David Silva et Santi Cazorla.

La légende de Man City et le favori d’Arsenal sont tous deux retournés dans leur Espagne natale à l’automne de leur carrière.

Cazorla a connu une période fructueuse avec Villarreal avant de passer à l’équipe qatarie d’Al-Sadd en 2020. Silva, quant à lui, est actuellement à côté pour s’intéresser à Mata, la Real Sociedad.

Man Utd signe un ancien prodige d’Arsenal

Pendant ce temps, Man Utd a repris là où Arsenal s’était arrêté en signant une ancienne starlette des Gunners très appréciée qui a déjà parlé en mouvement via les réseaux sociaux.

Harrison Parker, 15 ans, a signé pour les Red Devils après l’affiliation de neuf ans du défenseur central avec Arsenal a pris fin au cours de l’été.

Selon le Manchester Evening News, Man Utd a combattu la « sérieuse concurrence » des autres « meilleures équipes en Angleterre » pour faire le pas.

L’international junior anglais avait impressionné Homme Utd entraîneurs lors d’un procès lors d’un voyage d’été en Irlande du Nord.

Utd n’a pas perdu de temps pour obtenir sa signature, Parker s’étant rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle. Dans le post, Parker a posé avec un maillot Man Utd arborant le n ° 5 – actuellement porté par le capitaine du club Harry Maguire.

Via Instagram, Parker a écrit : « Heureux d’avoir officiellement signé pour @manchesterunited. Le nouveau chapitre commence et le travail acharné continue.

