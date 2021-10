Un vétéran décède de Covid et d’une hémorragie interne au besoin d’un lit d’hôpital utilisé par des non vaccinés | Monde | Nouvelles

Le vétéran de l’armée Bob Cameron, 87 ans, est décédé mercredi soir après avoir subi une hémorragie gastro-intestinale (GI) et a ensuite attrapé Covid, malgré avoir reçu son rappel. M. Cameron, de Hallock, Minnesota, a été transporté d’urgence à Kittson Healthcare dimanche avec un saignement gastro-intestinal et y a été bloqué pendant 48 heures.

Habituellement, l’établissement de 15 lits transférait immédiatement les patients vers un hôpital plus grand, mais chaque hôpital du Minnesota et du Dakota du Nord voisin était plein. Les hôpitaux manquent de personnel et débordent de patients Covid – qui ne sont presque tous pas vaccinés, rapporte le Grand Forks Herald.

Au cours des deux jours de M. Cameron à Kittson, la patrouille d’État du Minnesota a dû se précipiter pour fournir du sang d’urgence à l’hôpital de Sanford, situé à plus de deux heures de route, afin de maintenir le vétéran en vie.

Finalement, un lit est devenu disponible et il a été transféré à Sanford dans un état stable.

Mme Lindegard exhorte maintenant les gens à se faire vacciner contre Covid pour réduire la pression sur les services de santé et sauver des vies.

Elle a prévenu : « Nous sommes ici pour vous dire que c’est réel, et c’est ce que nous vivons.

« Peut-être que nous pouvons changer quelques vies, peut-être que nous pouvons changer quelques esprits, peut-être que nous pouvons sauver quelques vies. »

Le PDG de Kittson Healthcare, Gabe Mooney, a déclaré que l’établissement n’était pas « débordant », mais le problème est qu’il « s’occupe des patients [they] ne s’en soucierait pas normalement ».

M. Mooney a également déclaré que les médecins et les infirmières sont obligés de prendre du temps pour s’occuper des patients car ils passent plus de temps au téléphone à essayer de leur trouver un lit d’hôpital.

Cela survient alors que le président Joe Biden a déclaré hier dans un discours à la Maison Blanche que les États-Unis « faisaient des progrès » car les cas de Covid ont diminué de 47% et les hospitalisations ont baissé de 38% au cours des six dernières semaines.

Cependant, environ 66 millions d’Américains éligibles ne sont toujours pas vaccinés, ce qui, selon M. Biden, est « toujours un nombre inacceptablement élevé » et les a exhortés à se faire vacciner.