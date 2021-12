Un vétéran du Kentucky Marine lève des milliers de dollars et offre une surprise de Noël aux victimes de la tempête

Un vétéran de la Marine du Kentucky a aidé à livrer la joie de Noël après qu’une tornade a fait des ravages dans son État d’origine il y a à peine deux semaines.

Shawn Triplett a recueilli près de 100 000 $ en dons pour offrir des cadeaux de vacances aux victimes de la tornade qui a dévasté plusieurs comtés de l’ouest du Kentucky.

« Tout le monde a été formidable et environ 1 200 familles ont été aidées d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré à Fox News.

Triplett a attiré l’attention après avoir publié une photo sur Twitter montrant la dévastation de sa ville natale de Mayfield avant de continuer sur plus de 220 milles.

LES VICTIMES DISPARUES DE LA TORNADE DU KENTUCKY ONT ÉTÉ COMPTES, DIT LE GOUVERNEUR

Triplett, qui s’est précipité sur les lieux après la tornade, a déclaré à ABC News qu’il était motivé à aider davantage après avoir entendu un petit garçon dire: « J’ai perdu mon Noël », alors qu’il visitait un abri anti-tempête.

« J’ai contacté mes réseaux sociaux, mes amis et ma famille et leur ai dit : ‘C’est ce que je fais. Faites-moi confiance, cela va arriver. Mettons-nous au travail' », a-t-il déclaré à la publication.

L’ancien Marine a déclaré qu’il avait espéré aider 20 à 30 familles, mais son plaidoyer sur les réseaux sociaux est devenu viral et Triplett a reçu des réponses de personnes du monde entier.

APRÈS LA TORNADE DU KENTUCKY: LES TRAVAILLEURS DE L’USINE DE BOUGIES ENTENTENT EN PROCÉDURE ALORS QUE LE NOMBRE DE MORT DE L’ÉTAT AUGMENTE

MAYFIELD, KY – 11 DÉCEMBRE: Un panneau pour la ville de Mayfield, Kentucky, se dresse au milieu des dégâts de tornade le 11 décembre 2021, à Mayfield, Kentucky. Vendredi soir, plusieurs tornades ont ravagé certaines parties du bas Midwest, laissant un grand chemin de destruction et de multiples morts. ((Photo de Brett Carlsen/.))

« C’est vraiment plutôt cool, parce que je ne parle pas vraiment japonais ou français, alors j’ai dû utiliser Google Translate pour répondre aux gens et simplement les remercier », a-t-il déclaré.

Triplett a levé 99 064 $ en moins de 10 jours, selon la page Go Fund Me.

Après s’être associés à Walmart, Triplett et une équipe de bénévoles ont emballé à la main des milliers de jouets pour les personnes les plus durement touchées par la tornade.

« Notre événement principal de la semaine dernière nous a nettoyés heureusement », a-t-il déclaré à Fox News. « En dehors de cela, j’ai fait le Père Noël secret au Walmart local en laissant les parents charger des caddies de jouets pour leurs enfants. »

Triplett a déclaré qu’il s’était assuré que les enfants étaient présents avec les parents, ajoutant qu’il y avait une inquiétude que les gens pourraient abuser du système et retourner les cadeaux contre de l’argent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un jeune garçon tient une bougie lors d’une veillée à la suite des tornades qui ont ravagé la région plusieurs jours plus tôt, à Mayfield, dans le Kentucky, tard le mardi 14 décembre 2021. (AP Photo/Gerald Herbert)

« Mais nous n’avons pas vu cela », a-t-il déclaré. « Je travaille toujours sur la collecte et le total des reçus, mais nous envisageons environ 145 000 $ dépensés chez Walmart et 300 000 $ supplémentaires en jouets et vélos donnés. »

Lui et ses bénévoles ont distribué environ 20 000 jouets et comptent.