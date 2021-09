Un vétéran du SNP dit que Boris n’autorisera PAS un vote pour l’indépendance oui/non | Politique | Nouvelles

Jim Sillars a déclaré que le gouvernement britannique insisterait plutôt pour qu’une troisième option avec des pouvoirs supplémentaires pour le Parlement écossais soit incluse sur le bulletin de vote. Ceci malgré le fait que le gouvernement écossais dirigé par le SNP a publié un projet de loi sur le référendum sur l’indépendance en mars pour donner aux Écossais le « droit de décider de leur avenir une fois la crise sanitaire actuelle terminée ».

Le projet de loi stipule que la question posée pour IndyRef2 devrait être la même que lors du référendum de 2014 : « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? » avec une option “Oui” ou “Non”.

M. Sillars, qui a servi sous Alex Salmond dans les années 1990, a déclaré: “La prochaine fois, ils savent que c’est beaucoup plus grave et je ne pense pas que notre peuple ait compris exactement ce qui est en jeu pour l’Angleterre et l’importance de l’indépendance écossaise pour l’anglais sécurité – il s’agit des bases, de la possibilité d’utiliser l’Écosse comme porte-avions insubmersible.

L’ancien député de Glasgow Govan a également déclaré que le parti n’était pas réaliste quant au calendrier du prochain référendum, qui, selon Nicola Sturgeon, aurait très probablement lieu en 2023.

Il a ajouté : « Nous n’avons eu que des discussions sur un référendum depuis le lendemain du vote sur le Brexit en 2016 et cela ne s’est jamais produit.

“Et maintenant, cet accord que Nicola a avec les Verts rend” impossible “à Boris Johnson de dire non. Je ne comprends pas d’où elle tire ses idées.

« L’arithmétique est la même que les Verts soient entrés ou sortis.

“Je ne suis pas sûr que Boris Johnson sache même qui est Patrick Harvie.”

M. Sillars a conclu en disant que “le compte à rebours était compté” sur “le bilan du SNP au gouvernement”, soulignant qu’ils ne pouvaient pas prioriser la constitution en premier tout le temps.

LIRE LA SUITE: Joe Biden désigné comme la nouvelle cible de Dominic Cummings

Le mois dernier, M. Sillars a admis que les attaques constantes du parti contre Westminster alimentaient la haine anti-anglaise en Écosse.

Il a également averti que les tentatives de présenter les syndicalistes écossais comme des « traîtres » nuisaient à la campagne pour l’indépendance.

Le vétéran de la campagne a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions exagérer la nuance d’anti-anglais qui existe en Écosse, mais elle est là et la tactique de rancune et de grief de la direction du SNP y joue et la maintient en vie.”

Mme Sturgeon a récemment accusé le gouvernement britannique d’avoir lancé “un assaut à grande échelle” contre la décentralisation, tandis que Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster, a affirmé que l’Écosse était “totalement et complètement arnaquée” par l’accord sur le Brexit.

Mais M. Sillars affirme que le pire des cas est que les ministres britanniques se soucient peu de l’Écosse.

Dans un extrait de sa nouvelle autobiographie, A Difference Of Opinion: My Political Journey, il déclare : « De nombreuses déclarations faites par les ministres et les députés du SNP à Westminster, crient que l’Écosse est ignorée, insultée et non respectée.

« Le fait est que personne ne s’assoit dans les bureaux ministériels à Londres pour réfléchir à la manière de piéger l’Écosse. Au pire, ils ne nous accordent tout simplement pas beaucoup d’attention.

« L’idée qu’il y a délibérément une ‘exploitation écossaise’ a une emprise sur les esprits de Yes et de SNP.

“Si la campagne du Oui doit gagner la prochaine fois, ce sera sur la base de la persuasion – et cela nécessitera une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles tant d’électeurs du Non se sont tenus à l’Union la dernière fois.”