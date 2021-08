Un vétéran fatigué de la Ligue mineure ?

in

L’une des figures les plus populaires de la MLB en 2021 a été la controverse Yermin mercedes. Dès le premier mois de la saison historique, le public est en conflit avec son leader et menace même de prendre sa retraite.

Yermin mercedes commence 2021 avec un mois d’avril historique, où il a été nommé “Rookie du mois de la Ligue américaine”, après avoir quitté une ligne offensive de .415 / .455/ .659. Après cela, la production offensive abyssale est simplement devenue soul.

En mai Mercedes a mis une mauvaise ligne offensive de .221 / .292 / .326 en 95 équipes, qui a été répliquée en 63 équipes en juin avec la production de .159 / .221 / .190, qui a marqué qu’à partir du 2 juillet, l’organisation de White Sox de Chicago enverra le joueur dans les ligues mineures.

Au sein de tout ce mouvement, l’affrontement public de Tony La Russa, leader de la Sox blancs, contre Mercedes, après que le joueur a été accusé d’avoir enfreint “une règle non écrite du baseball”, un moment que beaucoup appellent la débâcle dominicaine.

Après cela, la controverse a repris la carrière du dominicain. De la menace de sa “retraite du baseball”, en passant par des publicités sur ses réseaux sociaux, qu’il a fini par mettre de côté et à poursuivre sa campagne de la branche de la Ligue mineure aux niveaux Triple-A de la Sox blancs.

Après avoir été envoyé à Las Menores, en passant 35 matchs, Yermin mercedes s’est imposé sur une ligne offensive de .292 / .329 / .569, évolution qui a fait qu’un grand nombre de fans se demandent pourquoi il n’a pas été rappelé dans la grande équipe, marquant ce mardi un nouveau chapitre de polémique autour de la République dominicaine. .

Grâce à leurs réseaux sociaux, Yermin mercedes Il a fait référence au Japon en accrochant les emoji du drapeau de ce pays dans ses publications, ce qui a conduit plusieurs fans à relier ces publications à la tentative de donner envie aux Dominicains de jouer au baseball depuis le Ligue professionnelle japonaise de baseball (NPB), contournant les systèmes MLB.

Yermin Mercedes en route pour le Japon ?. Il l’a posté sur son compte IG. pic.twitter.com/DuChpwO6Hl – Héctor Gómez (@ hgomez27) 17 août 2021

En référence aux commentaires de Mercedes, Je dirais que nous n’avons aucune trace de ce à quoi il fait référence, même si je pense que ce serait le meilleur pour sa carrière. Comme soutien à Sox blancs et parce que malgré leur nombre dans les ligues mineures, ils ne sont pas revenus pour amener Mercedes à leur liste, ils donneraient le vote de confiance pour septembre, où les équipes de MLB ils passeront de 26 à 28 joueurs.

Jouer au Japon ? Cela aurait du sens. Principalement pour la compensation financière du joueur. Pour commencer, Yermin Il a 28 ans et a toujours un contrat de joueur de ligue mineure.

À Mercedes arriver à s’établir avec un bon contrat devrait attendre 2028, avoir le bonheur d’accumuler un certain temps de services une fois sur MLB et accédez à l’agence libre. Avant cela, vous ne pouviez sortir de votre contrat de recrue que si vous étiez mis en affectation, sans soumission, libéré ou si vos options étaient épuisées. Sox blancs sur le contrat.

Pendant que cela se passe Yermin mercedes a comme salaire de base pour recevoir ce 2021 environ 575 500 mille dollars. Une marque totalement inférieure au salaire de base moyen de 1,651,875 million de dollars d’un bénéficiaire de MLB ce 2021, alors qu’il ne s’approche même pas du salaire moyen de 6 966 625 millions de dollars d’un frappeur désigné en 2021 en GL. Positions naturelles dans le jeu dominicain.

En contraste direct, pour ce 2021 au Japon, au sein de l’équipe avec la masse salariale la plus faible (China Lotte Marines), le salaire moyen d’un joueur est d’environ 277 093,98 milliers de dollars, tandis que dans l’équipe avec les employés les mieux rémunérés (Fokuma SoftBank Hawks) , les joueurs présentent un salaire de base de 651 057,58 milliers de dollars américains.

Comme soutien à la mesure dans laquelle le contrat de la carrière de Yermin mercedesSans aucun doute, le marché japonais pourrait avoir une plus grande compensation économique dans un avenir immédiat et de plus grandes opportunités d’établir son jeu. Bien que de toute façon, le dernier mot est détenu par le Sox blancs, qui sont vos sous-traitants actuels.

Sources consultées : Spotrac.com /// Japantruly.com /// Statista.com