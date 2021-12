Un vétérinaire de l’hôtellerie lance Route Line pour offrir un meilleur accès aux véhicules de voyage d’aventure

Le fondateur de Route Line, Johannes Ariens, et l’un des fourgons Mercedes Sprinter spécialement équipés que la société offrira aux voyageurs qui rejoignent la nouvelle plate-forme. (Photo . / Kurt Schlosser)

Assis dans une camionnette Mercedes Sprinter personnalisée dans un parc de Seattle par une récente journée ensoleillée, Johannes Ariens et son véhicule ont attiré l’attention d’un homme plus âgé en promenade. L’homme passa la tête dans la camionnette avec toutes sortes de questions.

« J’admire votre véhicule depuis que vous vous êtes garé ici », a déclaré l’homme. « L’avez-vous obtenu à Seattle ? Depuis combien de temps l’avez-vous ?

Ariens répondit joyeusement à l’homme.

« Wow. C’est vraiment le paradis sur roues », a déclaré l’homme.

Ariens est là pour offrir ce coin de paradis à plus de gens.

Alors que le phénomène vanlife et la quête de voyages uniques continuent d’attirer des consommateurs aventureux, la nouvelle startup d’Ariens à Seattle prend la route avec un plan visant à changer la façon dont les gens accèdent aux véhicules sportifs.

Route Line ignore le modèle peer-to-peer que certaines entreprises ont choisi d’essayer, et ne souhaite pas être une autre application qui vous aide à déterminer où garer votre camping-car. La société fonde plutôt ses espoirs sur un modèle d’adhésion où les utilisateurs paient des frais d’initiation et des cotisations mensuelles pour accéder à des véhicules haut de gamme tels que les fourgonnettes Mercedes Sprinter ou les camionnettes avec camping-cars.

Ariens est le fondateur et PDG et il a de l’expérience pour comprendre comment les gens veulent voyager de nos jours. Il a été co-fondateur et PDG de Loge, une startup hôtelière qui propose des hébergements de motel et de camping pour les surfeurs et autres amateurs de plein air lancé en 2017.

L’intérieur d’un fourgon Route Line, personnalisé par Overland Van Project de Portland. (Photo de la ligne d’itinéraire)

« Overland, RV et camp connaissent actuellement une demande sans précédent et des quantités insensées d’innovation du côté des produits », a déclaré Ariens à . quelques jours seulement après avoir récupéré le Sprinter chez Overland Van Project à Portland, où il a été transformé en un véhicule d’aventure haut de gamme doté d’un espace de couchage pour quatre personnes et d’autres accessoires de camping-car tels que des articles de toilette et de cuisine.

Route Line s’associe à Overland pour constituer une flotte de fourgonnettes et s’associe également à Yakima, basée à Washington, Scout, qui fabrique une gamme de camionnettes de camping.

« Il se passe juste une tonne de fabricants vraiment, vraiment innovants », a déclaré Ariens, ajoutant que l’accès est l’endroit où l’innovation n’a pas rattrapé son retard.

Le modèle de Route Line est très similaire à celui des sociétés d’adhésion de bateaux telles que Freedom Boat Club. L’idée, qu’il s’agisse d’un bateau coûteux ou d’une fourgonnette Sprinter personnalisée de 250 000 $, est qu’il est plus logique pour de nombreuses personnes de simplement payer des frais mensuels pour pouvoir l’utiliser plutôt que de dépenser de l’argent pour le posséder. Le temps que la plupart des gens passent réellement au camp fait également partie de l’équation.

Route Line a levé 1,5 million de dollars en financement d’amorçage auprès de la société de capital-risque Fuse, basée à Seattle, ainsi que d’autres investisseurs, famille et amis. L’entreprise emploie quatre personnes et recrute pour un certain nombre de postes allant de la technologie de flotte à la technologie de plate-forme et fera appel à des sous-traitants externes pour travailler sur la marque et le marketing.

Une camionnette avec un camping-car Scout sera également une option de voyage pour les membres qui s’inscrivent auprès de Route Line. (Photo éclaireur)

Ariens est enthousiasmé par le nombre inhabituel de nouveaux clients qui viennent dans l’espace, avec des demandes des consommateurs très différentes de celles des clients de VR traditionnels.

« Ces clients sont des clients de 20, 30, 40 ans », a déclaré Ariens. «Ils arrivent dans la vingtaine et la trentaine et ils seront là jusqu’à ce qu’ils aient 70 ans. Et c’est une entreprise de consommation très, très collante.

At-il crédité la pandémie d’avoir suscité cet intérêt, comme d’autres l’ont fait pour les voyages à plus courte distance et le camping en général ?

« Je crédite la pandémie d’avoir versé de l’essence partout sur le feu qui était déjà allumé », a-t-il déclaré.

Le modèle d’adhésion sera différent de l’option de location de Cabana basée à Seattle. Cette startup a levé 10 millions de dollars cet été et propose des fourgonnettes Ford Transit équipées pour environ 200 dollars la nuit. Ailleurs dans l’espace de voyage en plein air, The Dyrt, basé à Portland, fait partie de ceux qui aident les gens à savoir où rester.

Les adhésions à Route Line coûteront entre 300 $ et 600 $ par mois, et les frais d’initiation se situeront entre 3 000 $ et 6 000 $. Il existe quelques petits tarifs à l’utilisation et les utilisateurs pourront avoir 10 jours réservés sur les livres à tout moment. Il y aura 50 % de réduction sur les tarifs quotidiens si un utilisateur souhaite des jours supplémentaires et d’autres avantages tarifaires pour les membres.

Route Line veut puiser dans l’engouement pour la vanlife qui ne s’est accéléré que pendant la pandémie. (Photo de Brad Curran via la ligne de route)

La flotte de véhicules de Route Line augmentera en fonction de la croissance des membres, et il y aura une liste d’attente. Ariens pense déjà qu’Austin, au Texas, pourrait être un bon deuxième marché après la région de Seattle.

Faisant référence à l’homme du parc de Seattle avec toutes les questions, Ariens souriait d’une oreille à l’autre.

« Ce que nous avons vécu va être la clé de notre stratégie de croissance – un programme de parrainage extrêmement agressif », a déclaré Ariens. « Vous êtes assis dans un parking de domaine skiable avec l’un d’entre eux en tant que membre … vous ne pouvez pas aller quelque part sans que quelqu’un veuille obtenir tout le récapitulatif. »