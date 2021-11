Un videur a frappé un homme à l’extérieur de Popworld Newcastle mais est épargné par la prison | Royaume-Uni | Nouvelles

La vidéosurveillance montre Gary Moffett, un ancien soldat, cogner Graham Crawford à l’extérieur de Popworld, un bar et une discothèque du centre-ville de Newcastle. Un tribunal a appris que M. Crawford est tombé à la renverse, s’est cogné la tête sur le trottoir et il a été laissé en soins intensifs pendant 19 jours et a dû être placé dans un coma artificiel.

Il reste sans odorat à cause du GBH – même si cela s’est produit il y a environ trois ans.

Moffett, 48 ans, a affirmé qu’il s’agissait d’une frappe préventive, craignant d’être agressé car M. Crawford avait été invité à quitter la boîte de nuit à l’époque car il était en état d’ébriété.

Mais la famille furieuse de M. Crawford a déclaré à la Newcastle Crown Court qu’il n’était « pas nécessaire » que le portier frappe l’homme.

L’accusé a été condamné à une peine de prison avec sursis hier devant le même tribunal, rapporte Chronicle Live.

Le juge Christopher Prince a condamné le père de trois à 12 mois, avec sursis de 18 mois avec rééducation.

Le juge a déclaré: « C’était votre travail de ne pas permettre à M. Crawford de revenir. Il avait déjà été exclu en raison de son degré d’ébriété et de sa conduite.

« Il s’était déjà rendu à un mariage où il y avait de l’alcool gratuit et il avait consommé beaucoup d’alcool.

« Ce qui s’est passé ressort clairement des images de vidéosurveillance. Cela montrait assez clairement M. Crawford se tenant devant vous, se dirigeant vers vous avec les mains devant lui mais non levées.

« Il est arrivé un moment où vous l’avez frappé et il est tombé en arrière, s’est cogné l’arrière de la tête sur le trottoir et il s’est fracturé le crâne.

« Heureusement, il semble s’être bien rétabli. Il a définitivement perdu son odorat à cause des dommages qu’il a causés à la région de son cerveau.

« Vous auriez pu utiliser d’autres méthodes pour le retenir, comme le pousser. Si vous l’aviez fait, il serait peut-être tombé de toute façon, mais le jury a estimé que vous n’auriez pas dû le frapper. »

Dans une déclaration de la victime, l’épouse de M. Crawford, Lindsay, a détaillé l’étendue des blessures et la terreur à laquelle la famille a été confrontée alors qu’il subissait un traitement à l’hôpital.

Elle a déclaré: « Penser que quelqu’un en autorité a jugé acceptable de lancer un coup de poing aussi dommageable sachant que cela pourrait causer des dommages irréparables me rend malade et je ne sais pas comment l’homme qui a fait cela peut dormir la nuit.

« J’ai de grands sentiments d’appréhension et d’appréhension. Graham est maintenant dans un état vulnérable en raison des actions d’un homme qui, je pense, n’a montré aucun remords.

« Il n’était pas nécessaire qu’il ait frappé Graham en aucune circonstance. Ce coup de poing a changé la vie de notre famille pour toujours. »

Le tribunal a appris que Moffett, de Cramlington, dans le Northumberland, était également employé par un conseil local au moment de l’infraction.

Mais il a déjà perdu ses deux emplois en conséquence – travailler comme portier et travailler dans la maintenance pour un conseil, ce qu’il a fait pendant 15 ans.

L’attaque, qui s’est produite le 21 septembre 2018, s’est produite après que le père de trois enfants, M. Crawford, a voulu retourner à Popworld. C’était le travail de Moffett de l’en empêcher.

Le défendeur a perdu son permis de surveillant de porte et ne pourra pas en faire la demande avant cinq ans.

Peter Schofield, en défense, a déclaré: « Il accepte la responsabilité de ce qui s’est passé même si c’est une source de grande déception pour lui que cela se soit terminé comme cela s’est passé.

« Il présente des excuses complètes et franches à M. Crawford pour ce qui s’est passé.

« Il a payé une lourde amende pour ses propres actions. »

Le père a été reconnu coupable d’avoir infligé GBH par un jury.