Un vignoble de Washington avec des connexions technologiques espère dénouer une partie du battage médiatique autour des NFT

Une capture d’écran du label animé Baba Yaga qui est vendu comme NFT par Andrew Januik Wines.

Un domaine viticole de l’État de Washington avec des connexions technologiques entre dans le jeu NFT avec une vente de trois œuvres d’art numériques uniques commémorant la sortie d’une mise en bouteille limitée d’un cabernet sauvignon. Alors que les vins fins plaisent largement à une clientèle plus âgée, le phénomène de la technologie NFT est plus jeune.

«C’est une façon de susciter l’intérêt d’un segment de personnes qui n’auraient peut-être pas entendu parler des vins», a déclaré le vigneron Andrew Januik.

Les œuvres d’art sont des versions animées de l’étiquette du vin Baba Yaga de Januik – ainsi nommé en l’honneur d’une sorcière légendaire qui réside dans une maison perchée sur des griffes de poulet. La question est maintenant de savoir si les acheteurs potentiels verront la valeur des NFT ou les radieront comme une vision technologique fantastique avec à peine plus que des cuisses de volaille sur lesquelles se tenir.

Une expérience similaire a apparemment porté ses fruits plus tôt ce mois-ci pour Yao Family Wines, un vignoble de Napa Valley fondé par la star du basket à la retraite Yao Ming. La cave a vendu aux enchères ce qu’elle prétendait être le premier jumelage de bouteilles de vin avec un NFT. Parmi les soumissionnaires gagnants figurait l’entrepreneur milliardaire et propriétaire de l’équipe NBA Mark Cuban.

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont devenus un engouement parmi certains collectionneurs ainsi que les passionnés de crypto-monnaie et de blockchain. Les jetons sont émis sous forme de certificats de propriété virtuels enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain. Des NFT ont été vendus pour des Cryptokitties de jeu, le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, et une image d’un article du New York Times. Et chaque jour semble apporter des nouvelles d’une autre somme stupéfiante payée pour un morceau aléatoire d’histoire d’Internet.

À l’instar de la vente aux enchères des vins de la famille Yao, Januik prévoit d’offrir une bouteille signée de vin Baba Yaga et une dégustation de vin en personne ou virtuelle avec le NFT, en espérant que l’inclusion de quelque chose d’un peu plus tangible ajoutera au tirage au sort.

Andrew Januik, à gauche, et Grady Kenealey ont travaillé ensemble pour publier trois œuvres d’art numériques uniques qu’ils vendent aux enchères en tant que NFT pour commémorer la sortie d’une mise en bouteille limitée du vin de l’étiquette Baba Yaga d’Andrew Januik Wines. (Photo gracieuseté de Januik)

Januik, qui est au début de la trentaine, est le fils de Mike et Carolyn Januik, propriétaires de la cave Januik. Andrew Januik a lancé son propre label en 2011. Le domaine viticole basé à Woodinville, dans l’État de Washington, fonctionne en partenariat avec le vignoble Novelty Hill, qui appartient à Tom Alberg et à sa famille. Alberg est cofondateur du Madrona Venture Group de Seattle, une société de capital-risque de premier plan.

Januik a déclaré qu’il lui avait fallu quelques essais pour expliquer le concept NFT à son père. Il lui a finalement dit: «Pensez-y simplement comme une carte de baseball virtuelle. Je pense qu’il pense que c’est un peu idiot.

Alberg, qui a été l’un des premiers investisseurs d’Amazon et a siégé à son conseil d’administration pendant 23 ans, est également un peu incertain à propos des NFT en général.

«Les crypto-monnaies sont réelles et importantes, mais nous ne connaissons pas encore l’importance à long terme des NFT», a déclaré Alberg, qui se demandait si ce n’était qu’une mode. “Cela ressemble à une bulle financière, mais je pense que cela restera en place, y compris d’une manière que nous n’avons pas encore réalisée.”

Januik a déclaré qu’ils commenceraient à promouvoir les ventes de NFT cette semaine. Lui et le maître de chai Grady Kenealey, qui a créé l’œuvre d’art numérique, voient l’effort plus comme un outil de marketing que comme un grand générateur d’argent. Ils vont proposer le NFT, une dégustation de bouteilles et de vins signée pour 0,18 Ethereum, qui vaut actuellement environ 450 dollars.

La cave pourrait offrir plus de NFT à l’avenir, mais limiterait probablement les ventes à une ou deux fois par an et pour un nombre limité d’œuvres d’art. Cela est en partie dû aux impacts environnementaux des jetons. Alors qu’ils gagnent en popularité, les gens s’inquiètent des émissions de carbone associées à la puissance de calcul requise par la blockchain.

La plupart des NFT, y compris ceux vendus par Januik, font partie de la blockchain Ethereum. Elle est plus petite que la blockchain Bitcoin plus connue, mais nécessite des processus similaires et gourmands en énergie. Digiconomist estime qu’une seule transaction Ethereum utilise autant d’énergie que le ménage américain moyen pendant plus de 2 jours.

«Ce sont des choses que nous prenons en considération», a déclaré Januik. «Nous sommes une industrie qui dépend plus ou moins à 100% de l’environnement et c’est important pour nous.»