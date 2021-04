un ‘Vile Man With a Vile Mission’ ⋆ .

Le fils du président Joe Biden, Hunter, a été fréquemment ciblé par l’ancien président Donald Trump, qui s’est éloigné des courriels d’Hillary Clinton et s’est plutôt fâché sur les courriels et les accords commerciaux du jeune Biden. Et Trump a utilisé toutes les excuses disponibles pour ses petits doigts collants pour enduire Hunter Biden chaque fois que possible.

Il n’est donc pas étonnant que Hunter ne décrive pas l’ancien président en termes élogieux dans son nouveau livre, Beautiful Things, un mémoire obtenu par The Guardian. En effet, Hunter décrit Trump comme «un homme vil avec une mission vile», qui a exploré «des profondeurs sans précédent».

Aie!

Dans son livre, Biden allègue qu’il «est devenu un mandataire de la peur de Donald Trump de ne pas être réélu», et a déclaré que Trump avait lancé des «théories du complot» à son sujet pour renforcer ses chances d’être réélu, rapporte The Hill.

«Il a poussé des théories du complot démystifiées sur le travail que j’ai effectué en Ukraine et en Chine, alors même que ses propres enfants avaient empoché des millions en Chine et en Russie et que son ancien directeur de campagne (Paul Manafort) était dans une cellule de prison pour avoir blanchi des millions d’autres en Ukraine», Biden écrit.

Pendant la campagne électorale, Trump a attaqué Hunter Biden dans le but de saper son père. À un moment donné, alors que la campagne battait son plein, Trump et ses acolytes ont allégué que, tandis que l’aîné Biden était vice-président, il s’était ingéré dans les affaires ukrainiennes afin que son fils bénéficie d’un traitement préférentiel pendant qu’il siégeait au conseil d’administration de Burisma, un Ukrainien. compagnie de gaz.

The Hill note que cette affirmation a été contestée.

Trump a toujours considéré le monde avec une hypocrisie jaunie, mais peut-être jamais plus que lorsqu’il a attaqué les relations de Hunter Biden avec la Chine, d’autant plus que les relations de sa fille Ivanka avec le pays ont soulevé des questions avec le groupe de surveillance de l’éthique Citizens for Responsibility and Ethics In Washington ( CREW) en 2018. Et le Washington Post a rapporté en avril 2017 qu’au moins un fabricant de sa ligne de mode basée en Chine comptait sur la main-d’œuvre des ateliers clandestins.

Mais malgré tout cela, Donald Trump a continué à se concentrer sur les relations de Hunter Biden avec l’Ukraine pendant l’administration Obama, au point même d’en discuter lors d’un appel téléphonique avec l’Ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet appel téléphonique est devenu la cheville ouvrière de la première mise en accusation de l’ancien président.

«Rien de tout cela n’a d’importance dans un climat politique orwellien de haut en bas», écrit Hunter Biden. «Trump pensait que s’il pouvait me détruire, et par extension mon père, il pourrait envoyer n’importe quel candidat décent de l’un ou l’autre parti, tout en détournant l’attention de son propre comportement corrompu.

Et en se comparant aux enfants de Trump, il a noté: «Je ne suis pas Eric Trump ou Donald Trump Jr. J’ai travaillé pour quelqu’un d’autre que mon père. Je me suis levé et je suis tombé tout seul.

Le livre de Biden sera disponible le 6 avril.