Un villageois du Bihar prétend avoir reçu 12 coups de COVID, une enquête a été ordonnée

Brahmadeo Mandal vit dans un village de la subdivision Udakishanganj de Madhepura et a affirmé avoir pris sa 12e dose il y a quelques jours.

Un homme de 84 ans dans ce district du nord du Bihar a provoqué un frémissement en affirmant qu’il avait pris une douzaine de vaccins contre le COVID-19 puisque chaque coup le faisait « se sentir mieux ».

« J’ai utilisé ma carte Aadhar et ma carte d’électeur à différentes occasions pour m’inscrire », a déclaré Mandal, un employé du service postal à la retraite.

«Chaque dose a aidé à soulager mes maux de dos chroniques. Je n’ai jamais attrapé froid depuis que j’ai pris le premier coup il y a 11 mois », a-t-il déclaré, lisant la date, l’heure et le site de chaque jab griffonné sur un morceau de papier. Curieusement, Mandal n’est en possession d’aucun certificat de vaccination généré par le système pour ces derniers.

L’affaire apparaissant dans une section de la presse, des responsables de la santé déconcertés ont ordonné une enquête. « Il faut savoir si l’homme est en train de blovier ou si ses affirmations ont un minimum de vérité », a déclaré le chirurgien civil du district Amarendra Narayan Shahi.

Il a dit que selon les règles, personne n’était censé recevoir plus de deux doses. « Si son affirmation s’avère vraie, les responsables concernés devront faire face à des poursuites. Il peut également se retrouver face à la musique pour s’être fait piquer tant de fois sciemment et volontairement », a déclaré le chirurgien civil.

