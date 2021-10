Un violeur à répétition kidnappe et tue un garçon de 9 ans à La Rioja

29/10/2021

Le à 13:07 CEST

Il s’est approché du mineur, l’a trompé et l’a emmené chez lui, rue Río Linares. Lorsqu’ils ont réussi à le retrouver, le petit garçon était dans un état très grave et inconscient. Ils ont essayé de le ranimer, mais les secours n’ont pu que confirmer sa mort. Son meurtrier présumé, à ses côtés, a été interrogé et détenu. Il avait tué l’enfant. Il avait semé la terreur à la fête d’Halloween.

Les événements ont eu lieu à Lardero (La Rioja). Le criminel présumé, comme l’ont confirmé des sources dans l’affaire, est Francisco Javier Almeida López De Castro, avocat et violeur récidiviste condamné à 30 ans de prison pour avoir agressé sexuellement et assassiné une femme pour le soi-disant «crime immobilier». C’est arrivé en 1998, il a mis fin à ses jours lorsque la victime lui a montré un appartement. Des années auparavant, en 1993, il avait été condamné pour un crime d’agression sexuelle à une peine de sept ans de prison. En 2021, il aurait tué le garçon de 9 ans qui avait disparu dans le parc.

Fête d’Halloween : a disparu

A 20h25 ce jeudi, en pleine fête d’Halloween, les alarmes ont sonné. Un garçon de 9 ans, déguisé -parce qu’il était à une fête de famille- avait disparu. Immédiatement, des agents de la Garde civile et de la police locale de Lardero ont mis en place un dispositif de recherche via divers portails de la région. Lorsqu’ils ont localisé l’enfant et son meurtrier présumé dans la rue Río Linares, ils n’ont pu que certifier sa mort. Selon les premières hypothèses, l’enfant souffrirait de symptômes d’étouffementBien que le corps du garçon ait été transféré à l’Institut de médecine légale de Logroño, où une autopsie sera pratiquée pour confirmer la cause du décès.

Une fille a sonné l’alarme

Vers 20h30, le dispositif a été déployé. Un appel à SOS Rioja 112 a tiré la sonnette d’alarme : un enfant avait disparu dans la commune de l’aire métropolitaine de Logroño, à environ 5 kilomètres de la capitale riojane. Une opération commençait à ce moment-là qui s’est conclue en un temps record grâce à l’aide d’une fille. Selon larioja.com, c’était le veau qui a alerté de la présence d’un homme d’âge moyen dans la région. C’est elle qui a remarqué la supercherie. Il a assuré, comme l’ont confirmé des sources dans l’enquête, que des semaines auparavant, il avait tenté de la ramener chez elle en utilisant des astuces similaires.

Les agents ont couru vers le bâtiment indiqué et, en entrant, ils ont trouvé le garçon au sol, très grave, à côté du meurtrier présumé. Essayer de La réanimation effectuée par les services de santé sur place n’a servi à rien. A 23h30, après un interrogatoire acharné, la Garde civile a placé l’auteur présumé en garde à vue.

C’était le moment de l’arrestation de l’auteur présumé de la mort d’un garçon de 9 ans la nuit dernière dans la ville riojane de Lardero. L’unité organique de la police judiciaire de la garde civile de La Rioja mène la procédure de l’affaire pic.twitter.com/uQclnQwbYJ – EuropaPress La Rioja (@EPLaRioja) 29 octobre 2021

Après avoir appris le terrible événement, de nombreux habitants de la ville se sont rendus dans les environs. Alors que la voiture quittait les lieux avec le meurtrier présumé à l’intérieur, de nombreuses insultes et cris ont été entendus contre lui. Lardero sortit dans la rue. La tragédie a choqué tout le monde.

MISE À JOUR.- Tension en ce moment à Lardero (La Rioja) après l’événement survenu cet après-midi au cours duquel un homme a été arrêté pour la mort d’un mineur de 9 ans également de la ville pic.twitter.com/iXMXpJHavh – EuropaPress La Rioja (@EPLaRioja) 28 octobre 2021

Criminalité immobilière

Almeida a été condamné à 30 ans de prison en 1998 pour avoir agressé et tué un employé de l’immobilier à Logroño. La sentence considérait comme prouvé qu’il l’avait convoquée sous prétexte de louer un appartement, l’avait agressée sexuellement, l’avait poignardée 17 fois, la dernière au cœur et lui mordait les lèvres. Il a été condamné à 30 ans de prison, 20 pour meurtre et 10 pour viol.