Un violeur évacué de Kaboul vers les États-Unis révèle un problème plus important avec les personnes évacuées par l’équipe Biden – RedState ⋆ .

En plus de la question de savoir si Joe Biden sauve réellement les personnes qui doivent être secourues en Afghanistan – des Américains et des Afghans qui ont réellement aidé les États-Unis, envers qui nous avons une obligation – il y a d’autres questions complémentaires. Si seulement 5 400 des 122 000 personnes sont des Américains et, selon certains rapports, seulement 7 000 sont des SIV, qui sont toutes ces autres personnes, quel genre de contrôle ont-ils obtenu et étaient-ils légitimement dans les avions ?

Mais l’administration Biden est incompétente, elle ne peut donc même pas commencer à nous dire combien de SIV faisaient partie du groupe, comme nous l’avons signalé précédemment – ​​quelque chose qui aurait dû être la principale partie de l’embarquement des personnes dans les avions.

JOURNALISTE : « Cela laisse plus de 80 000 SIV et les membres de leur famille laissés pour compte. Le Pentagone voit-il cela comme un succès ? Laissant 80 000 personnes, des SIV qui ont travaillé aux côtés de nos troupes, derrière ? pic.twitter.com/RdwOUJxq3m – Townhall.com (@townhallcom) 30 août 2021

Maintenant, le numéro SIV peut être un peu trompeur dans la mesure où ce sont les personnes les plus contrôlées et celles qui, avec les Américains, auraient dû être celles qu’elles essayaient de faire sortir. Il y aurait également eu un certain nombre d’alliés afghans qui auraient pu être des sous-traitants, du personnel d’ambassade, des interprètes qui n’avaient pas de SIV, qui avaient encore légitimement besoin de sortir avec nous parce qu’ils nous ont aidés et ce serait probablement un grand nombre.

Malheureusement, parce qu’il s’agit de l’administration Biden, le mensonge et l’incompétence vont de pair, ce qui soulève la vraie question de savoir si les personnes à bord des avions ont été correctement contrôlées ou simplement entassées dans les avions pour augmenter les chiffres. Je ne mets rien devant l’équipe Biden à ce stade.

Cette dernière histoire confirme que tout le monde n’a pas été suffisamment contrôlé

Selon le Washington Times, un violeur condamné qui avait déjà été expulsé des États-Unis était l’une des personnes qui ont effectué un vol d’évacuation jusqu’aux États-Unis, jusqu’à ce qu’il soit signalé par les agents des frontières à son arrivée à l’aéroport de Dulles. . Il est actuellement détenu dans un centre de détention en Virginie.

Mais le pont aérien s’est transformé en un peu partout, avec relativement peu de ceux qui sont amenés ici en fait approuvés pour les SIV ou autorisés en tant que réfugiés. La plupart semblent avoir été soumis au pouvoir de libération conditionnelle du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui est une autorisation spéciale d’entrer, censée être réservée aux cas humanitaires exceptionnels. Lundi matin, l’administration a déclaré avoir évacué environ 116 700 personnes depuis le 14 août, bien que toutes n’aient pas été emmenées aux États-Unis. Le représentant Tom Tiffany, qui a visité vendredi Fort McCoy dans le Wisconsin, où 2 000 Afghans étaient détenus, et a déclaré qu’aucun d’entre eux n’était titulaire du SIV. «Je n’ai toujours pas une idée claire du processus de vérification. Ils disent que les gens sont entièrement contrôlés, mais nous demandons qu’est-ce que cela signifie? Nous prenons des données biométriques, ce genre de choses, mais j’ai dit à quoi les rattachez-vous ? » a déclaré le membre du Congrès républicain au Washington Times. [….] “Nous voulons savoir quelle est l’histoire des gens, et j’ai l’impression qu’ils ne font que pousser ces gens à travers”, a déclaré le membre du Congrès. [….] Certains risques potentiels pour la sécurité parmi les évacués afghans ont été repérés par les autorités. Plus de 100 destinataires potentiels du SIV ont été signalés comme des correspondances potentielles avec des noms figurant sur les listes de surveillance du renseignement américain, a rapporté Defense One. Et un homme évacué de Kaboul a des liens potentiels avec l’organisation terroriste État islamique. Cette personne a été évacuée d’Afghanistan vers un autre pays pour subir un contrôle, et contrairement à Heydari, elle n’était pas sur le sol américain.

Nous avons donc eu des milliers de personnes qui méritaient légitimement d’être sauvées, dont beaucoup semblent avoir été abandonnées. Mais maintenant, nous devons continuer à demander – les personnes que l’équipe Biden a-t-elles sorties de celles qu’elles étaient censées sortir et tout le monde a-t-il été correctement contrôlé – parce que nous savons que la réponse est non, comme le montre cette affaire.