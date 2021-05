Un virologue du prix Nobel explique comment les vaccins COVID-19 sont ceux qui créent des variantes ⋆ .

de Humans Are Free:

Le professeur Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel, virologue français, a déclaré dans une interview que les vaccins COVID-19 eux-mêmes créent des variantes.

Il a dit que les épidémiologistes savent mais sont «silencieux» au sujet du phénomène, connu sous le nom de «renforcement dépendant des anticorps» (ADE).

S’il est entendu que les virus mutent, provoquant des variantes, Luc Montagnier soutient que «c’est la vaccination qui crée les variantes».

Le lauréat du prix Nobel 2008 a fait ces commentaires explosifs dans le cadre d’une interview plus large (voir ci-dessous) avec Pierre Barnérias du French Hold-Up Media plus tôt ce mois-ci.

La partie pertinente de l’interview a été traduite par RAIR Foundation USA.

Tel que rapporté par GreatGameIndia l’année dernière, Luc Montagnier a confirmé l’étude liant COVID-19 et VIH menée par des scientifiques indiens.

Un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus était conçu avec le SIDA comme des insertions. L’étude a conclu qu’il était peu probable qu’un virus ait acquis de telles insertions uniques naturellement en peu de temps.

Les lecteurs de GreatGameIndia se souviendraient qu’après la publication des résultats de l’étude, elle a suscité de vives critiques de la part des experts des médias sociaux à un point tel que même les auteurs ont été forcés de retirer leur article. La confirmation du lauréat du prix Nobel a finalement mis fin à toutes ces critiques amateurs.

C’est dans ce contexte que la Batwoman de Chine, Shi Zhengli, a déclaré: «Je conseille à ceux qui croient… l’analyse académique des savants indiens, de se fermer la bouche puante».

L’année dernière, dans une étude majeure, un groupe de chercheurs a averti dans la revue médicale The Lancet que les vaccins COVID-19 actuellement en développement pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, conduisant potentiellement à une augmentation des infections.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia, même l’Australie a annulé un accord de vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que plusieurs participants à l’essai aient été testés séropositifs.

Qu’est-ce qui se passe? L’Inde voit une vague de décès et de blessures suite au déploiement du vaccin COVID-19.

Comment les vaccins créent des variantes

Le professeur Montagnier a qualifié le programme de vaccination du coronavirus d ‘«erreur inacceptable».

Les vaccinations de masse sont une «erreur scientifique aussi bien qu’une erreur médicale», a-t-il déclaré.

«C’est une erreur inacceptable. Les livres d’histoire le montreront, car c’est la vaccination qui crée les variantes », a poursuivi le Pr Luc Montagnier.

L’éminent virologue a expliqué qu ‘«il y a des anticorps, créés par le vaccin», forçant le virus à «trouver une autre solution» ou à mourir.

C’est là que les variantes sont créées. Ce sont les variantes qui «sont une production et résultent de la vaccination».

Amélioration dépendante des anticorps (ADE)

Le professeur Montagnier a déclaré que les épidémiologistes connaissent mais sont «silencieux» sur le phénomène, connu sous le nom de «renforcement dépendant des anticorps» (EAD).

Le professeur Montagnier a expliqué que la tendance se produit dans «chaque pays» où «la courbe de vaccination est suivie par la courbe des décès».

Nous avons observé la même chose en Inde également. L’Inde a connu une augmentation de près de 750% des cas de COVID-19 en moins d’un mois. Ce pic était-il logique? La campagne de vaccination de masse dans les villes métropolitaines a-t-elle provoqué la deuxième vague de COVID-19 en Inde? Ou y a-t-il autre chose?

Les résultats d’une étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practuce ont révélé qu’il existe suffisamment de littérature disponible pour déterminer que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves et que les receveurs doivent être informés de tous les risques avant d’être vaccinés.

Les scientifiques ont conclu que les vaccins peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (EAD) et que les risques sont tenus secrets dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

