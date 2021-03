Un visiteur interstellaire peut être un fragment d’une planète semblable à Pluton

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La distance entre les étoiles est vaste, mais notre premier visiteur interstellaire connu a eu amplement le temps d’arriver ici. «Oumuamua a quitté son système solaire d’origine il y a des millions d’années, pour pénétrer dans le nôtre en 2017. Les scientifiques ont eu du mal à classer« Oumuamua », et il y a toujours un désaccord. Deux astronomes de l’Arizona State University ont publié un article affirmant que «Oumuamua n’est ni un astéroïde ni une comète, mais plutôt un morceau en forme de crêpe d’un monde semblable à Pluton.

Les scientifiques ont découvert ‘Oumuamua à l’automne 2017, mais il était déjà en train de sortir du système solaire à ce moment-là. Nous savons que «Oumuamua est venu d’une étoile différente en raison de sa vitesse et de sa trajectoire, et au début, les astronomes ont supposé qu’il s’agissait d’une comète basée sur ce que nous pensons savoir sur la structure des systèmes solaires. Cependant, «Oumuamua n’avait pas de queue, plus connue sous le nom de coma, à laquelle on s’attendrait pour une comète. Juste au moment où l’opinion dominante commençait à se déplacer vers « Oumuamua étant un objet ressemblant à un astéroïde, une étude de l’ESA a montré que la trajectoire de l’objet était poussée par un dégazage trop faible pour générer un coma. Alors, peut-être une très vieille comète?

Alan Jackson et Steven Desch de l’ASU ont mis au point un modèle qui pourrait changer la façon dont nous pensons à l’apparence d’Oumuamua. Selon leur analyse, «Oumuamua est un fragment planétaire composé principalement d’azote congelé. Oui, une exoplanète flottant dans notre système solaire.

Le modèle de Jackson et Desch a pris en compte la taille, la forme, la réflectivité et le mouvement de l’objet. En plus de la forme révisée en forme de crêpe, ils ont déterminé que l’azote congelé correspondait le mieux à ce qu’ils voyaient, et nous avons une idée de l’endroit où vous pourriez obtenir un morceau géant d’azote congelé grâce à New Horizons. Lorsque cette sonde a survolé Pluton, les scientifiques ont eu droit à des vues impressionnantes de sa surface de glace en grande partie azotée. Jackson et Desch théorisent qu’un impact à la surface d’un monde glacé a libéré «Oumuamua» et l’a éjecté de son système solaire domestique.

À la fin de tout cela, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qu’est vraiment «Oumuamua». Avi Loeb de Harvard pense que nous ne pouvons pas exclure les origines artificielles, et il a un livre détaillant ses sentiments sur la question. Je ne pense pas qu’il serait déraisonnable d’appeler cela une possibilité extérieure, mais est une possibilité. «Oumuamua sort rapidement de notre système solaire, pour ne jamais revenir. Donc, cela pourrait être un mystère que nous n’arriverons jamais à résoudre. Notre meilleur pari pour comprendre «Oumuamua pourrait être de garder un œil sur des objets similaires que nous pouvons étudier plus en détail avant qu’ils ne se dirigent vers l’espace lointain.

Maintenant lis: