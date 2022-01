Un vison des Everglades, rarement vu, capture un serpent « géant »

Un résident de Floride a capturé des images extraordinaires montrant un vison des Everglades se précipitant sur un chemin de terre avec un gros serpent qu’il venait de capturer.

Hannah Cardenas a envoyé ses images à la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Le FWC, expliquant que les observations de visons sont rares en raison de la nature insaisissable des animaux, a partagé les images via Facebook lundi, déclarant :

« Imaginez la surprise de voir ce vison des Everglades traverser la route en courant en portant le DÎNER ! Une mère et sa fille rentraient chez elles après une randonnée dans la nature dans le parc d’État de la réserve de Fakahatchee Strand lorsqu’elles ont aperçu ce vison traverser la route devant elles – quelques secondes plus tard, il a traversé la route en courant avec un SERPENT GÉANT dans sa bouche ! «

Le vison s’attaque parfois à des serpents plus longs que la longueur de leur corps. Ils mangent aussi du poisson, des oiseaux et de petits mammifères.

Selon le site Web du FWC, les visons sont difficiles à étudier en termes d’abondance et de répartition « parce que cette espèce est de petite taille, se déplace rapidement et est excellente pour rester hors de vue. Ils sont souvent confondus avec la loutre de rivière beaucoup plus grande et plus commune.

Le vison est répertorié comme menacé en Floride.

– Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission