Un vol d’American Airlines dérouté après « l’un des pires affichages » de comportement en vol de mémoire récente

Un passager d’American Airlines a agressé une hôtesse de l’air lors d’un vol New York-Californie dans ce que le PDG du transporteur a qualifié de « l’une des pires démonstrations » de comportement en vol qu’ils aient jamais vu mercredi. L’hôtesse de l’air a subi des fractures au nez et au visage, a déclaré jeudi le syndicat des agents de bord à CBS Los Angeles. Le vol, le vol AA 976 a été détourné vers Denver afin que le passager puisse être expulsé par les forces de l’ordre.

Le passager est sorti de son siège et a frappé l’agent de bord au visage, a déclaré à CBS Los Angeles Paul Hartshorn Jr. de l’Association of Professional Flight Attendants. « Après qu’une hôtesse de l’air qui travaillait dans une cabine différente ait heurté ce passager, nous dit-on, elle est ensuite entrée dans l’une des cuisines de vol et ce passager s’est approché d’elle et l’a frappée au visage au moins deux fois », a déclaré Hartshorn. « C’est ce que nous savons en ce moment et elle a eu des fractures au nez et au visage. »

Un vol de New York à destination du sud de la Californie a effectué un atterrissage d’urgence à Denver mercredi soir après qu’un passager aurait frappé une hôtesse de l’air à deux reprises, lui cassant des os au visage. Le PDG d’American Airlines dit que c’est l’un des pires actes de comportement indiscipliné qu’il ait vu. pic.twitter.com/lwBbp8MlVp – CBS Evening News (@CBSEveningNews) 29 octobre 2021

L’hôtesse de l’air a été soignée dans un hôpital de Denver et devait rentrer chez elle jeudi après-midi. La FAA et le FBI enquêtent. Cependant, CBS Denver rapporte que le suspect n’a pas encore été arrêté. Le bureau du procureur américain et le FBI ont déclaré qu’ils prenaient « au sérieux toutes les questions impliquant des menaces potentielles pour la sécurité des vols, de l’équipage ou des passagers des compagnies aériennes ».

« Je comprends qu’il l’a en fait frappée deux fois », a déclaré le passager Mackenzie Rose à la CBSLA. « Je l’ai vue redescendre l’allée par la suite. Elle avait du sang éclaboussé à l’extérieur de son masque. » Un autre passager, identifié comme Jack, a déclaré qu’il y avait un médecin sur le vol. Un passager a déclaré à la CBSLA que le combat était lié au masque, mais American Airlines a déclaré à CBS News qu’elle ne pensait pas que ce soit le cas dans ce cas. Le nom du suspect n’a pas été divulgué et aucune autre blessure n’a été signalée. Le vol s’est ensuite poursuivi jusqu’à sa destination, l’aéroport John Wayne dans le comté d’Orange, en Californie.

Après l’incident, le PDG d’American Airlines, Doug Parker, a publié une déclaration vidéo sur Instagram, assurant aux passagers que le suspect ne serait plus jamais autorisé à voyager sur un vol américain. « La nuit dernière, [American Airlines] eu l’un des pires affichages que nous ayons vu, lorsqu’un passager a violemment agressé l’un de nos agents de bord », a déclaré Parker. . » Parker a ajouté que la compagnie aérienne « fait tout son possible pour s’assurer » que le passager est « poursuivi dans toute la mesure du possible ».

Le nombre d’incidents impliquant des passagers indisciplinés est en augmentation depuis que davantage d’Américains ont commencé à voler après les premiers mois de la pandémie de coronavirus. Selon la FAA, elle a reçu plus de 4 941 rapports de passagers indisciplinés au cours des 10 premiers mois de 2021, dont 3 580 incidents liés aux masques. Parmi ces incidents, 923 enquêtes ont été ouvertes, par rapport à 2019, où il y avait eu 146 enquêtes.