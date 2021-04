Un voleur vole un téléphone en pensant qu’il s’agit d’un OnePlus 9 Pro et le rend à la victime

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le téléphone d’un journaliste indien aurait été volé, puis lui aurait été rendu par le voleur. Le voleur aurait dit qu’il pensait que l’appareil était un OnePlus 9 Pro.

Le vol de votre smartphone peut être l’une des choses les plus gênantes, car les gens gardent souvent toute leur vie sur ces appareils. Il y a de bonnes chances que vous ne voyiez plus votre téléphone, mais au moins un voleur aurait décidé de rendre un appareil volé.

Le journaliste juridique Debayan Roy a tweeté lundi (h / t: MySmartPrice) qu’un voleur avait arraché son Samsung Galaxy S10 Plus à Noida, en Inde, et s’était enfui, avec Roy à sa poursuite. Mais le voleur a alors décidé de se retourner et de courir vers lui.

«Bhai mujhe OnePlus 9 Pro modèle hai [Bro, I thought it was a OnePlus 9 Pro]», A déclaré le voleur au journaliste, avant de laisser tomber le téléphone par terre et de courir à nouveau.

Roy a rejeté les réponses des utilisateurs suggérant qu’il s’agissait d’un coup marketing pour OnePlus. Il semble donc qu’au moins un voleur soit véritablement à la recherche d’un nouveau téléphone OnePlus à voler, ce qui serait toujours une sorte de victoire en relations publiques pour le fabricant chinois.

Amazon Inde note que la prochaine vente OnePlus 9 Pro devrait être mise en ligne le 15 avril à midi IST. Vous voudrez peut-être agir rapidement si vous êtes intéressé par le nouvel appareil.