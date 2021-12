Un volontaire de la DFB dépose une plainte pénale contre Jude Bellingham pour les commentaires de Felix Zwayer

À la suite de fortes suspicions d’une action disciplinaire, une plainte pénale officielle a été déposée contre Jude Bellingham pour les commentaires qu’il a faits à l’égard de Felix Zwayer après la victoire 3-2 der Klassiker du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. Marco Haase, qui est actuellement bénévole pour la DFB, a porté plainte contre le milieu de terrain au motif de diffamation pour les propos qu’il a tenus après le match aux journalistes (SportBild).

La réponse émotionnelle est venue de décisions controversées prises par Zwayer pendant le match, toutes deux en faveur du Bayern. Marco Reus aurait pu recevoir un penalty après une rencontre avec Lucas Hernandez dans la surface du Bayern et Mats Hummels avait concédé un penalty après avoir été condamné à manipuler le ballon dans la surface après que Zwayer ait vu le côté du terrain du moniteur VAR. Bellingham était clairement frustré par les décisions, visiblement avant même son entretien d’après-match lorsqu’il a heurté inutilement Manuel Neuer dans les arrêts de jeu.

La citation en question :

Vous donnez un arbitre qui a déjà truqué le match avant le plus gros match d’Allemagne. Qu’attendez-vous?

« Le comité de contrôle examinera la déclaration du joueur de Dortmund Jude Bellingham pour sa pertinence pour le droit pénal du sport », a déclaré le Dr Anton Nachreiner, président du comité de contrôle de la DFB. Dans le cadre des statuts de la DFB, la remarque de Bellingham pourrait être considérée comme une insulte verbale et une diffamation envers Zwayer et la DFB, et peut donc être poursuivie en tant que problème juridique de la DFB.

La plainte de Haase concerne également l’ancien arbitre de la DFB, Manuel Gräfe, qui avait critiqué la prise de décision et la gestion de der Klassiker par Zwayer après le match en tant qu’expert pour la ZDF. Il a déclaré que les décisions « étaient vraiment au détriment du BVB et malheureusement elles ont été décisives pour le match à la fin de la journée. Dans un match de haut niveau, cela fait également partie du fait qu’un arbitre de haut niveau le sente et le fonctionne correctement. » Il a poursuivi en disant: «Parfois, l’arbitre sortait, parfois non. Il y avait un manque d’équilibre dans le jeu » (Sport1).

Au cours de l’été, il a critiqué l’implication passée de Zwayer avec Robert Hoyzer et le scandale des paris en 2005. « Quiconque a déjà accepté de l’argent et gardé la manipulation secrète de Hoyzer pendant six mois ne devrait pas siffler dans le football professionnel », a-t-il déclaré. La plainte officielle de Haase cite les remarques précédentes de Gräfe à propos de Zwayer, affirmant que Bellingham « ne peut pas avoir fait cette déclaration à partir de l’expérience de la vie » sans avoir entendu ce que Gräfe avait dit.