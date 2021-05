Un vote du Sénat sur la commission d’insurrection du Capitole le 6 janvier est probablement voué à l’échec

Quelques jours après l’assaut chaotique du Capitole le 6 janvier, certains membres républicains du Congrès ont eu une idée.

Ce dont le pays avait besoin, les représentants John Katko (R-NY), Rodney Davis (R-IL) et d’autres ont décidé, c’était une commission bipartisane, semblable à celle établie après le 11 septembre, pour trier les faits et déterminer juste comment une si terrible atteinte à la sécurité du gouvernement s’est produite.

Maintenant, cependant, les chances d’une telle commission sont en péril. Un projet de loi pour l’établir a été adopté à la Chambre mercredi dernier avec le soutien de tous les démocrates et de 35 républicains. Mais la plupart des autres membres du GOP, y compris les chefs de parti, se sont prononcés fermement contre le projet de loi, les sénateurs du parti prévoyant une obstruction systématique.

Les républicains ont évidemment calculé que les conclusions d’une telle commission nuiraient probablement aux perspectives électorales de leur parti. Certains l’admettent même: «Tout ce qui nous permet de ressasser les élections de 2020, je pense, est une journée perdue pour pouvoir établir un contraste entre nous et l’agenda de gauche très radical des démocrates», a déclaré le whip de la minorité du Sénat, John Thune, aux journalistes. semaine.

Mais même si un accord se concrétise d’une manière ou d’une autre, il y a de réelles raisons de douter qu’une telle commission aboutisse à quelque chose de substantiel.

Il n’y a rien de magique à propos de cette commission bipartisane proposée – elle aurait les mêmes pouvoirs formels que n’importe quel comité ordinaire du Congrès chargé d’examiner la question. En fait, son exigence d’un soutien bipartisan pour émettre des assignations à comparaître signifie qu’il pourrait bien être moins agressif pour déterrer de nouvelles informations que, par exemple, une enquête d’un comité de la Chambre uniquement démocrate.

Son avantage espéré serait plutôt dans le domaine de la messagerie. L’idée est que si un tel organe est jugé supérieur à la politique, il pourrait fournir une évaluation de ce qui s’est passé qui serait considérée comme crédible par les deux parties, façonnant un discours national.

Ce deuxième objectif est ce que les partisans d’une commission du 6 janvier espèrent vraiment atteindre. L’espoir est que, si les républicains et démocrates raisonnables pouvaient seulement se réunir, ils pourraient parvenir à un consensus et expliquer sagement comment et pourquoi le Capitole a été pris d’assaut, et comment les États-Unis peuvent empêcher que quelque chose comme ça se reproduise.

C’est un espoir voué à l’échec.

Comment la commission du 11 septembre a «réussi» et pourquoi une commission 1/6 ne le ferait probablement pas

Le projet de loi adopté par la Chambre est délibérément calqué sur la commission du 11 septembre – il appelle 10 commissaires, cinq de chaque parti, qui seraient nommés par les dirigeants du Congrès. Cet organe antérieur est donc une comparaison utile, avec des leçons sur la manière dont ces commissions peuvent être considérées comme réussies et ce qu’elles accomplissent réellement.

La première leçon porte sur les relations publiques. Le rapport de la Commission sur le 11/9 a été publié sous la forme d’un livre de 567 pages qui est devenu un best-seller, et dans le discours, il a souvent été traité comme une évaluation définitive de ce qui avait mal tourné. Mais ce n’était pas vraiment parce que la commission avait découvert une tonne de nouvelles informations (un comité mixte du Congrès avait déjà terminé un rapport avec des faits en grande partie similaires), ou parce que tout se passait bien (il y avait de nombreux différends politisés et beaucoup d’informations importantes ont été retenues).

Une des raisons est que, comme Philip Shenon (auteur d’un livre sur la commission) l’a récemment soutenu dans une interview avec Just Security, le rapport était mieux «emballé» – beaucoup ont remarqué qu’il se lisait plus comme un roman que comme un document de politique. De plus, les deux politiciens à la retraite modérés avisés, l’ancien gouverneur du New Jersey Tom Kean, un républicain, et l’ancien représentant de l’Indiana Lee Hamilton, un démocrate, se sont effectivement joints à la hanche pour vanter le produit final comme véritablement bipartisan et crédible.

Mais ce qui est crucial ici, c’est qu’en fin de compte, Kean et Hamilton voulaient vanter un produit bipartisan. Cette fois-ci, dès le départ, les républicains s’opposent à l’idée même de la commission. Leurs nominations seront triées sur le volet par McConnell et le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui sont plus susceptibles de choisir des commissaires enclins à faire obstruction et à s’opposer, à ne pas prêter au rapport éventuel un halo bipartisan.

La deuxième leçon concerne la politique. Le point de vue ensoleillé des commissions bipartites est que les membres des deux partis parviennent hardiment à mettre la politique de côté et à faire ce qu’il faut pour le pays. La manière la plus cynique et probablement la plus réaliste de les considérer est que la politique ne quitte jamais vraiment le processus – en particulier lorsque la question a de graves implications électorales pour les deux parties.

La question de savoir qui, au sein du gouvernement américain, méritait d’être blâmé pour les attentats du 11 septembre 2001 avait des implications potentiellement monumentales pour les deux parties. Les républicains avaient reproché à Bill Clinton de ne pas avoir agi contre Oussama ben Laden alors qu’il était président à la fin des années 1990, tandis que les démocrates avaient reproché à George W. Bush d’ignorer les avertissements avant les attaques eux-mêmes. Le rapport a été rédigé alors que la réélection de Bush était imminente, et avec des spéculations largement répandues selon lesquelles Hillary Clinton se présenterait un jour à la présidence.

Les commissaires du 11 septembre ont atteint l’unanimité bipartite malgré tout cela. Mais ils l’ont fait essentiellement en veillant à ce que le rapport final soit «équilibré», et à ne pas accuser l’un ou l’autre président de trop de blâme. Les critiques des deux côtés soutiendraient que le désir de bipartisme a abouti à quelque chose comme un badigeon.

La prise d’assaut du Capitole est un problème avec des dynamiques partisanes très différentes, et il est difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler un rapport «équilibré» à ce sujet. Toute évaluation large et sérieuse de ce qui s’est passé n’a qu’une chance réaliste de donner à un parti – le parti de Donald Trump – une mauvaise image. Et les républicains ont été très clairs que, pour des raisons électorales, ils ne veulent pas faire cela.

Dans la pratique, la commission mettrait en lumière une question qui divise le GOP

Même si les républicains seraient probablement en mesure d’empêcher une commission bipartite 1/6 d’atteindre beaucoup de substance, ils préféreraient vraiment ne pas en avoir du tout.

C’est parce que, comme Thune l’a admis ci-dessus et comme le montre l’éviction de Liz Cheney, les stratèges du parti considèrent toute discussion sur la tentative de Trump de renverser le résultat des élections comme une question préjudiciable pour leur parti à ce stade. Ils veulent faire les élections de 2022 sur Biden et les démocrates, pas sur Trump.

Les partis préfèrent les questions qui unissent leurs propres membres et mettent leurs adversaires sur la défensive. Mais sur ce sujet, ce sont clairement les républicains qui sont sur la défensive. La base du GOP est en décalage avec l’opinion publique sur cette question. Alors ils aimeraient vraiment que ça disparaisse.

Les démocrates, quant à eux, ont des incitations électorales pour essayer de maintenir la prise d’assaut du Capitole dans les nouvelles comme ils le peuvent. «Les démocrates devraient passer chaque jour à tout lier au Parti républicain», a récemment déclaré le consultant politique James Carville à mon collègue Sean Illing. (McConnell aurait partagé cette interview pour affirmer que les démocrates sont motivés par la politique ici.)

Donc, si l’avantage électoral et de messagerie est le véritable objectif, la commission en vaudrait toujours la peine pour les démocrates. Mais le bipartisme bien-être n’est pas dans les cartes, et l’établissement des faits serait probablement également difficile si les commissaires républicains acceptaient de voter en bloc contre toute assignation controversée.

Les démocrates ont-ils des options de repli si le projet de loi n’est pas adopté?

En tout état de cause, les théories sur la façon dont une telle commission se déroulerait sont probablement sans objet, à moins qu’il n’y ait un changement soudain surprenant dans la pensée des républicains du Sénat.

Actuellement, il y a quelques républicains du Sénat, comme Susan Collins (R-ME) et Mitt Romney (R-UT), qui semblent prêts à soutenir une version modifiée du projet de loi (Collins veut que le personnel soit bipartisan, et Romney veut s’assurer qu’ils termineront avant la date limite de fin d’année). Beaucoup d’autres, cependant, sont fermement opposés à l’idée et semblent inébranlables. Donc, le pari actuel est que les 10 votes du GOP nécessaires pour surmonter un flibustier ne se matérialiseront pas.

Que peuvent donc faire les démocrates à la place?

Il est à nouveau utile de se rappeler les deux choses principales qu’une telle commission peut faire – l’établissement des faits et l’élaboration du récit.

En ce qui concerne les pouvoirs officiels d’enquête, un comité du Congrès peut faire tout ce qu’une commission bipartisane peut faire; à savoir, il peut tenir des audiences et émettre des assignations à comparaître. Un avantage que la commission pourrait avoir est une concentration unifiée sur un sujet – mais cela pourrait également être réalisé en établissant un «comité restreint» spécial pour enquêter le 6 janvier, comme l’ont fait les républicains de la Chambre pour Benghazi.

À la Chambre, les démocrates ont des majorités dans chaque comité, de sorte qu’ils peuvent émettre toutes les assignations qu’ils veulent. L’histoire est plus compliquée au Sénat, où les comités sont répartis également en raison de la répartition 50-50 de la chambre. Selon une analyse du cabinet d’avocats Covington & Burling LLP, le seul sénateur qui peut délivrer unilatéralement une citation à comparaître sans le soutien républicain est Jon Ossoff (D-GA), qui préside un sous-comité d’enquête. Il n’est pas tout à fait clair si les comités pourraient potentiellement élever les assignations à comparaître bloquées à un vote complet du Sénat, mais cela peut être possible.

Pourtant, comme Norm Ornstein, du groupe de réflexion conservateur de l’American Enterprise Institute, l’a récemment souligné dans une interview avec Greg Sargent du Washington Post, alors que «le pouvoir d’assignation au Congrès est théoriquement extraordinairement puissant», il est clair que «pratiquement, il peut être détourné assez facilement. . » Ornstein a ajouté: «Nous avons vu des exemples après exemples de personnes défiant les assignations à comparaître, les traduisant en justice et les étendant pendant des années.» Dans la pratique, comme nous l’avons vu lors de diverses auditions au cours des années Trump, les comités du Congrès réussissent le mieux avec des témoins consentants qui souhaitent remettre des documents ou témoigner (souvent techniquement sous citation à comparaître pour une couverture juridique).

Et quand il s’agit de façonner le récit, il semble que les comités du Congrès seraient plus vraisemblablement considérés comme partisans par les médias, par rapport à une commission bipartisane spéciale. Mais l’espoir d’établir un récit national consensuel autour des événements du 6 janvier a toujours été une chimère.

La plupart des électeurs républicains vivent maintenant dans un environnement d’information dominé par des médias conservateurs comme Fox et des médias sociaux conçus de manière similaire pour leur dire ce qu’ils veulent entendre. Reconnaissant cette réalité, la plupart des démocrates peuvent être capables de faire avancer, en essayant de rassembler des faits et de présenter une affaire publique au mieux de leurs capacités – seuls.