Un voyou a lancé un lance-flammes sur les passagers du métro de Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Paris Bregazzi, 33 ans, a aspergé deux personnes sur un service Overground Line au visage avec du déodorant. Un tribunal a appris qu’elle avait ensuite menacé de mettre le feu à leurs cheveux avec l’arme artisanale et avait même brièvement produit deux flammes sur les passagers paniqués.

L’esthéticienne est ensuite descendue du service à la gare de Highbury et d’Islington, au nord de Londres, et est montée à bord d’un autre train.

Elle a crié sur un passager, la qualifiant de “b *** h asiatique” avant de lui asperger le visage avec la bombe aérosol.

Et un tribunal a entendu les détails des longs antécédents criminels de Bregazzi, dont six peines de prison au cours des 18 derniers mois pour comportement violent. En décembre 2020, elle a été emprisonnée pour avoir frappé une femme handicapée à la tête si fort qu’elle est tombée sur un sol en béton et sa cage thoracique a changé, rapporte le Daily Star.

Mais Bregazzi va maintenant passer encore 14 mois en prison pour la rage du lance-flammes.

Le juge Silas Reid a déclaré : “Votre bilan est terrible. Vous avez passé pas mal de temps au cours des 18 derniers mois en prison. Ce n’est pas non plus la première fois que vous êtes en prison.

« Vous acceptez volontiers pour le moment que vous êtes clairement bien médicamenté, placide et calme, que vous prenez la vie comme tout le monde devrait le faire et que vous ne cherchez pas à répandre votre colère partout.

“Il y a des occasions fréquentes où votre colère prend le dessus sur vous, cela ne vous affecte pas seulement, mais affecte les gens autour de vous.

“Trouve un peu de calme dans ta vie. Si tu le fais, alors les gens peuvent aller dans le métro avec toi sans craindre d’être attaqué. Si tu ne le fais pas, il y aura plus de peines de prison pour toi.”

L’accusé a admis une bagarre, un comportement menaçant avec une arme offensive et des voies de fait aggravées par des coups.

Le tribunal a entendu la dernière victime, qui a été attaquée après que Bregazzi est monté à bord d’un train à la gare de Highbury et Islington, est partie à l’arrêt suivant et a eu des problèmes de vision pendant deux heures après.

Daniel Wright, poursuivant, a déclaré: “Une fois sur le quai de Canonbury, elle a pu voir que l’accusé était resté dans le train et criait toujours sur les autres passagers.”

Bregazzi, de Tottenham, au nord de Londres, a commencé à produire plus de flammes à partir de la bombe aérosol lorsqu’elle est descendue du deuxième train lors du déchaînement d’octobre 2019.

Bregazzi, qui est une femme transgenre, a été rejetée par sa famille nigériane en raison de son identité de genre, a déclaré le tribunal. Elle souffre également d’un trouble de la personnalité instable.

Andreas O’Shea, en défense, a déclaré: “Elle reconnaît la gravité de cela et à quel point la situation est horrible pour elle d’être là avec une bombe aérosol et d’essayer de l’allumer. Dans son état actuel de médication, elle considère son propre comportement comme choquant et le regrette profondément.

“Il y a deux côtés à cette dame – l’un est le côté quand elle ne prend plus de médicaments et l’autre est le côté quand elle en prend.”