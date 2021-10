Un voyou malade tue le père de deux enfants le jour de son anniversaire avec ONE PUNCH puis est retourné au pub | Royaume-Uni | Nouvelles

Adam Lovatt, 45 ans, d’Audlem, fêtait son anniversaire le vendredi 25 mai 2018. Il a été agressé dans la nuit par Samuel Thorpe, 26 ans, d’Annions Lane, Wybunbury, qui a frappé sa victime au sol. M. Lovatt a subi deux fractures du crâne et une hémorragie cérébrale après que sa tête a heurté le sol.

Il est décédé plus tard ce jour-là.

Vendredi, ses agresseurs ont été inculpés d’homicide involontaire coupable à Liverpool Crown Court.

M. Lovatt avait bu au pub Lord Combermere la nuit de l’agression.

Après que sa femme ait décidé de rentrer à la maison, il a continué les célébrations au Shroppie Fly.

Alors qu’il était au pub, Thorpe s’est opposé à sa présence, rapporte Stoke on Trent Live.

M. Lovatt a décidé de quitter le pub et a descendu Shropshire Street.

Bien qu’il ait tenté de quitter les lieux, M. Lovatt a été suivi par Thorpe et son coaccusé, Nicholas Hill, 37 ans, de Moorsfield Avenue, Audlem.

Thorpe a ensuite confronté la victime à l’extérieur du Bridge Inn.

Il l’a frappé au visage, faisant ainsi tomber sa victime au sol.

Après qu’un passant ait vu M. Lovatt, Thorpe s’est enfui vers le Shropppie Fly.

Une ambulance a été appelée pour M. Lovatt.

Thorpe, cependant, s’est rendu à Market Drayton où il a convenu d’un alibi avec Hill.

Thorpe a ensuite jeté son téléphone et est allé séjourner dans une maison d’hôtes du nord du Pays de Galles.

Les détectives de l’équipe d’enquête majeure de la police de Cheshire ont ouvert une enquête et ont ensuite arrêté les deux hommes deux jours plus tard.

L’inspecteur-détective Adam Waller, qui a mené l’enquête sur la mort, a déclaré: « La vie d’Adam a été tragiquement écourtée avec un seul coup de poing. C’est un rappel brutal aux gens que la décision de frapper quelqu’un en colère pourrait changer des vies instantanément.

« La famille d’Adam est en deuil et essaie de se réconcilier avec la vie sans un être cher et d’autres familles devront se réconcilier avec leurs proches ayant été condamnés et confrontés à la perspective d’être derrière les barreaux – tout cela à cause d’un coup de poing par nuit dehors.