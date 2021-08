Un voyou raciste qui a abusé des joueurs noirs d’Angleterre frappe un retraité au sol – appel lancé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le retraité s’est cogné la tête à la suite de l’attaque et s’est retrouvé avec une vilaine coupure qui a nécessité des soins hospitaliers – et appelle maintenant des témoins à se présenter pour identifier son agresseur, qu’il a décrit comme un “lâche raciste”. L’homme – qui a choisi de rester anonyme – aurait été pris pour cible après avoir visité un restaurant italien à Bingham dans le Nottinghamshire à 20h45 le 12 juillet pour féliciter son ami, le propriétaire, le lendemain de la victoire de l’Italie aux tirs au but.

Cependant, après qu’un autre client a commencé à crier des remarques racistes à propos de Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho, les trois joueurs anglais qui ont raté les tirs au but, il a pris la parole, disant à l’homme que son langage était inacceptable.

Après avoir reçu sa commande à emporter, la victime se serait dirigée vers sa voiture, où elle a rencontré l’homme qui continuait de crier des propos racistes.

Quelques secondes plus tard, il a été écrasé dans la portière de sa voiture alors qu’il allait entrer, et alors qu’il se levait, il a reçu un coup de poing sur le côté de la tête et est tombé au sol, a indiqué la police.

Malgré des enquêtes approfondies, la police du Nottinghamshire n’a pas été en mesure d’identifier le coupable et espère rafraîchir la mémoire de quelqu’un avec la vidéo, qui montre le suspect, ainsi qu’un bref extrait de la victime tombant au sol.

La victime a déclaré: “Je ne pouvais pas croire l’étendue de la violence verbale que j’entendais, juste un racisme aveugle et obscène complet.

«C’était très offensant envers les Noirs et totalement injustifié.

“Il n’y a pas de place pour ce comportement dans le football et je ne peux pas comprendre d’où il venait.”

JUST IN: Pen Farthing et ses chiens de sauvetage monteront à bord d’un jet d’évacuation ce soir

La victime a déclaré : « J’ai fait de mon mieux pour que l’épreuve ne m’affecte pas.

« J’ai été secoué par la suite, mais depuis, je continue ma vie.

“Je voudrais juste que le délinquant soit tenu responsable de ses actes et je voudrais lui dire à quel point il est un lâche raciste.”

L’homme dans la vidéo est décrit comme blanc, de grande taille et aurait la cinquantaine ou le début de la soixantaine.

Il avait les cheveux courts blancs/gris et portait une chemise kaki à manches courtes, un jean bleu et des baskets à semelle blanche.

Il portait également un masque médical couvrant son menton.

L’inspecteur de quartier Rob Lawton a déclaré: “C’était un acte honteux de racisme et de violence et il n’y a pas de place pour ce comportement dans notre société.

“La victime est un pilier de la communauté locale et a agi avec bravoure et la plus grande intégrité en défiant cet homme.

“Heureusement, ses opinions honteuses sont minoritaires et nous, comme les communautés que nous servons, nous engageons à lutter contre ce comportement et à mettre un terme au racisme.

« Mes équipes ont mené de nombreuses enquêtes depuis cet incident et tout le monde a été scandalisé par cette attaque non provoquée.

“Nous demandons maintenant aux gens de nous aider à retrouver l’homme dans cette vidéo, si vous le reconnaissez, veuillez nous contacter.”

Quiconque reconnaît l’homme dans la vidéo est invité à appeler la police du Nottinghamshire au 101 en citant l’incident 890 du 12 juillet.