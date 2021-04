Un vrai spectacle de femmes au foyer de Nashville est-il en route? Voici le dernier

Nashville, dans le Tennessee, est le berceau de la musique country par excellence, avec Otis Redding, Jimi Hendrix et Bruce Springsteen, pour n’en nommer que quelques-uns, y ayant joué. Il est donc évident que s’il y a de vraies femmes au foyer de Nashville, la scène de la musique country devrait figurer en bonne place. C’est similaire à la façon dont l’ajout récent Real Housewives of Salt Lake City présentait des adeptes de l’église mormone et des déménageurs en coulisses pour le Festival du film de Sundance.