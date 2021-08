Un week-end très spécial pour l’Espanyol

in

06.08.2021 à 18:52 CEST

SF

L’Espanyol jouera demain un match très spécial à l’Artemio Franchi de Florence, pour honorer la mémoire de Dani Jarque et de Davide Astori.

Les « perruches » se sont envolées pour la Toscane cet après-midi pour jouer demain, à 19 heures, contre l’équipe « alto » dans la soi-disant Coupe des imbattables, dans le but de sensibiliser la société et les athlètes aux maladies cardiaques.

Pour des raisons pratiques, demain sera le dernier test de pré-saison pour les Bleu et Blanc, qui débuteront la Liga une semaine plus tard à El Sadar contre Osasuna.

Jusqu’à présent, il y a quatre matchs amicaux que l’équipe qu’il dirige Vicente Moreno a disputé, avec un bilan d’une victoire, un nul et deux défaites. Demain, pour finir la préparation, ils affronteront un grand rival, le premier au niveau international, pour jauger le niveau réel des « perruches » avant de revenir en Première Division un an plus tard.

Sans Dimata

Le coup au genou subi par l’attaquant belge a fini par le séparer de la liste Bleu et Blanc pour ce match amical.

Au-delà de ça, Vicente Moreno 25 footballeurs ont été amenés à Florence, parmi lesquels se distingue Sergi Gomez, le seul renfort de cet été, qui a déjà fait ses débuts contre Cadix lors du dernier match de préparation des ‘perruches’.

En dehors de Dimata, ils n’entrent pas non plus dans la liste Javi puado ni Oscar Gil, qu’aujourd’hui l’or olympique se joue à Tokyo.

Oui, le reste des footballeurs de l’équipe première font partie de l’expédition, avec TDR à la tête. Ils terminent l’appel Nabil, Gori, Omar et Joan García, de la filiale d’un Espanyol qui rendra hommage à son éternel capitaine.