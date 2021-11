Un yacht de 600 millions de dollars comprendra 39 condos de luxe

Ce superyacht de 728 pieds sera un paradis flottant pour ceux qui sont assez riches pour s’emparer de l’une des chambres des condos de luxe à bord – et ce premier aperçu de la vie sur le Somnio est incroyable!!!

Vous devez consulter la galerie pour voir ce que les gens obtiennent avec ces maisons flottantes, qui commencent à 11 millions de dollars, BTW … il n’est pas étonnant que ce yacht de 600 millions de dollars soit salué comme l’adresse la plus exclusive sur Terre.

Ce sera le plus grand superyacht résidentiel au monde, avec 39 condos, dotés d’une vue imprenable sur l’océan, des gymnases privés, des bibliothèques, des balcons, des terrasses, des salles à manger intérieures et extérieures et d’immenses salons.

Les équipements partagés à bord sont également assez extravagants … y compris une cave à vin et une salle de dégustation avec 10 000 bouteilles, ainsi qu’une salle de cinéma, un spa, des restaurants, un club de plage et un salon à l’avant du yacht.

Le Somnio ne mettra les voiles qu’en 2024, mais ces rendus feront certainement s’aligner les super-riches pour le voyage inaugural.

Le reste d’entre nous sera juste ici à rêver… et à baver.