Un zèle croissant guidé par les bonnes nouvelles !

Le jeton CELO continue d’augmenter malgré la chute du marché de la cryptographie aux côtés de Bitcoin. Cela pourrait être dû à l’adoption de l’actif en question ; qui continue d’augmenter chez les grandes entreprises, comme Telekom. Néanmoins, il est intriguant de savoir si la tendance haussière se poursuivra dans les prochains jours, et c’est un point dont nous parlerons sous peu.

Avant, il convient de noter qu’en ce moment CELO se négocie exactement à 3,83 $ et enregistre un gain sur les dernières 24 heures de 27% selon Binance. Plus de détails ci-dessous.

Les fondamentaux qui pourraient conduire Celo

Bien que la grande majorité des altcoins soient généralement en phase avec BTC, ils ne seront pas toujours à égalité avec la reine ; un exemple clair de ceci a été les mouvements de CELO ces derniers jours.

Il convient de noter que la crypto-monnaie qui cherche à créer une solution de paiement décentralisée pour les téléphones mobiles a été bien acceptée sur le marché international depuis son lancement en 2020. Cependant, en 2021, avec l’intégration dans Binance ou d’autres bourses, elle a acquis une exposition à plus d’investisseurs ; fait qui a clairement conduit à la montée du CELO. Mais, à l’heure actuelle, plus que sa pertinence dans les échanges, on remarque aussi que les grandes entreprises l’adoptent déjà.

La plus récente était Deutsche Telekom, ni plus ni moins que la plus grande entreprise de télécommunications d’Espagne. Le rapport souligne qu’ils ont une grosse somme d’argent investie dans le jeton (un chiffre qui va continuer à augmenter) et qu’ils s’appuieront également sur les services de garde de Coinbase pour les protéger.

D’autre part, PayU, une importante passerelle de paiement, a souligné il y a 3 jours qu’ils commenceraient à utiliser la blockchain CELO pour un nouveau projet qu’ils lanceraient. Et en plus, ils incluront également le stablecoin du projet mentionné; qui serait cUSD.

Il est possible de dire que cela a provoqué une augmentation de la spéculation du jeton, le conduisant à la hausse presque immédiatement; Il est passé de 3 $ à 4,4 $ en quelques heures. En plus de cela, il a également augmenté son volume social; démontrant ainsi qu’un grand intérêt avait été suscité par les investisseurs. Mais combien de temps cette tendance va-t-elle durer ?

Volume social CELO au cours du dernier mois. Source : LunarCrush.

Aperçu à court terme dans les 4 heures

Au cours de la période de 4 heures, vous pouvez remarquer la tendance à la hausse avec laquelle CELO est apparu il y a quelques jours; Cela lui a permis de passer de 2 $ à son prix de marché actuel. Cependant, compte tenu de ce qui est montré par le RSI, à ce moment-là, on peut dire que l’actif est suracheté ; ce qui pourrait conduire à un retournement rapide de l’indicateur. Depuis, les traders profiteraient des dernières heures pour prendre des bénéfices.

Le RSI est exactement à 75 points.

D’autre part, en évaluant les données fournies par l’AO (incroyable oscillateur), nous pouvons confirmer la continuité à la hausse. Bien qu’il maintienne une divergence avec les canaux ENV et RSI, puisque tous deux indiquent qu’une correction approche ; Les ENV suggèrent que le prix devrait être corrigé à au moins 3,5 $.

Cependant, CELO a déjà surmonté 2 résistances psychologiques importantes, et il doit maintenant en surmonter une de plus qui se situe à 4 $. Si vous le faites, vous pouvez avoir un moyen gratuit jusqu’à 4,70 $. Par conséquent, en plus des indicateurs, il est important d’être attentif à la fermeture des bougies.

S’il clôture au-dessus de 4 $, il est possible que nous continuions à augmenter. Mais si les ours empêchent la hausse, nous sommes sûrs de voir la correction.

Analyse CELO en 4 heures. Source : TradingView.

