Un zoo belge dit que ses 2 hippopotames ont le COVID-19

Des responsables d’un zoo belge ont déclaré vendredi qu’une paire d’hippopotames dont il s’occupait était isolée après avoir été testée positive pour COVID-19, peut-être la première fois que de tels animaux ont attrapé la maladie.

Le laboratoire vétérinaire national belge a confirmé que les deux hippopotames du zoo d’Anvers – Imani, 14 ans et Hermien, 41 ans – ont contracté le COVID-19. On ne sait pas comment ils l’ont attrapé. Les deux herbivores semi-aquatiques géants vont bien, à part le nez qui coule exceptionnellement. Les gardiens ont resserré les restrictions de virus autour du zoo.

« A ma connaissance, il s’agit de la première contamination enregistrée parmi cette espèce. Dans le monde entier, ce virus a surtout été observé chez les grands singes et les félins », a déclaré Francis Vercammen, vétérinaire du zoo d’Anvers.

Récupération de populations d'hippopotames près de la station ICCN Ranger le 31 juillet 2013 à Lulimibi, lac Edward.

Comment les hippopotames ont contracté la maladie reste un mystère. Tous les animaux du zoo ont été testés pour COVID-19 l’année dernière et aucun cas n’a été trouvé. Le nez des hippopotames a normalement tendance à être mouillé, mais Vercammen a déclaré qu’il avait décidé de tester le liquide épais qui en sortait par précaution et qu’il avait été surpris par le résultat.

L’enclos des hippopotames a été fermé aux visiteurs et ne sera rouvert qu’une fois le test de paire négatif.

Leurs maîtres ont tous été testés négatifs pour le virus et doivent porter des masques et des lunettes de sécurité et désinfecter leurs chaussures avant de s’approcher des deux animaux.