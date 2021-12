Un zoo nomme d’adorables jumeaux singes rares Brussel et Sprout

Les singes araignées colombiens sont en danger critique d’extinction (Photo: PA)

Trois adorables bébés singes nés dans un zoo de Londres ont reçu des noms festifs.

Les singes araignées colombiens en danger critique d’extinction comprennent un rare ensemble de jumeaux mâles-femelles – considéré comme le seul quatrième couple né en Europe à survivre depuis le début des enregistrements en 1958.

Ils ont été nommés Brussel and Sprout, tandis que leur nouvel ami masculin, qui a également environ trois semaines, s’appellera Cranberry.

Le trio est né au zoo de Chessington World of Adventures en novembre, mais vient tout juste de recevoir son nom, un clin d’œil à la période de Noël et à son régime végétarien.

Brussel et Sprout sont nés le 13 novembre de maman Kryah, 10 ans, et de papa Mariecello, 12 ans.

La canneberge est née de sa mère Wookie.

Sam Whitbread, responsable des collections du zoo au Chessington World of Adventures Resort, a déclaré: «Cela a été extrêmement excitant pour toute l’équipe du zoo alors que nous accueillons nos rares nouveaux arrivants à Chessington.

Brussel and Sprout avec maman Kryah (Photo: PA)



Craberry et sa maman Wookie (Photo: PA)



Le trio est né à Chessington World of Adventures le mois dernier (Photo: PA)



Les singes rejoignent un groupe de 15 singes araignées colombiens au zoo (Photo: PA)

« Nous surveillons leur bien-être et leur développement de très près, et jusqu’à présent, nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par les bébés. »

Les nouveau-nés rejoignent un groupe de 15 singes araignées colombiens à Chessington.

Dans le monde entier, l’espèce est considérée en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

