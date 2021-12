Una gran compra! Aspirador Dyson rebajado por solo 339€

Los aspiradores llegaron para revolucionar la manera de mantener limpio el suelo de nuestra casa de la manera más comoda posible. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo hemos visto cómo han ido evolucionando. A día de hoy, encontramos aspiradores con una gran cantidad de tecnologías que nos permiten acabar hasta con la última mota de polvo sin ningún esfuerzo, donde sin duda destacan los del fabricante Dyson. Si llevas tiempo soñando con tener uno, ahora puedes conseguir este aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 con un interesante ahorro.

Cuando buscamos un gran aliado para la limpieza del suelo de nuestra casa, apostar por Dyson es apostar por rendimiento y calidad. En este caso, el aspirador que encontramos ahora oferta en Fnac es uno de los modelos más deseados por los fanáticos de la limpieza.

Gran resultado de limpieza y sin mantenimiento

Como su propio nombre indica, es un modelo con tecnología Cinetic Big Ball, que hace uso de ciclones ultraeficientes con puntas oscilantes que son capaces de acabar hasta con las partículas de polvo más pequeñas. Por si fuera poco, la gran eficiencia de estos ciclones hace que los filtros no se ensucien, algo que permite un mantenimiento mucho más sencillo, puesto que no tendremos ni que lavarlos ni reemplazarlos. Por si fuera poco, es un modelo que tampoco utiliza bolsas, por lo que no tendremos que gastar nada en este tipo de accesorios ni tenerlos que cambiar cada poco tiempo.

Este aspirador de mano Dyson destaca también por su capacidad de enderezarse solo cuando se vuelca, su mangue articulée que permite la rotación en tres direcciones para un mayor control y poder hacer movimientos circulares sin problema, su cubo de alta capacidad para evitar las interrupciones y su cepillo neumático que se autoajusta para que la succión sea máxima en todo tipo de suelos.

Un aspirador con el que podemos conseguir una résultat incroyable de limpieza, con el mínimo mantenimiento posible y que además, ha sido diseñado para reducir el ruido en un 25%, por lo que resulta muy silencioso. Un modelo que dispone de varios accesorios que podemos intercambiar de la manera más sencilla posible con el simple hecho de pulsar un botón y que nos sirven para la limpieza más cómoda de escaleras, rendijas y otros sitios complicados.

L’aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 tiene une puissance maximale de 700W, un niveau de puissance de 80dB et una puissance d’aspiration de 140W. Es un modelo con cable que ofrece un radio de acción de más de 9,5 metros y tiene un depósito con une capacidad de 0,8 litros.

Rebaja por este aspirador Dyson en Fnac

El precio de este modelo en Fnac es de 399 euros, pero ahora es posible conseguirlo con un 15% de suite. Esto nos permite ahorrar en su compra la cantidad de 60 euros y es una oferta que tiene un plazo de entrega rápido, incluso es posible recibirlo antes de Navidad si nos damos prisa en hacer el pedido.

Los gastos de envío son gratis para socios Fnac, pudiendo también consultar su disponibilidad en alguna de las tiendas cerca de casa, por si preferimos ir directamente a por él.