Unabomber a demandé des conseils de voyage en Amérique du Sud en 1979 ⋆ 10z viral

Un journaliste et auteur de voyages a découvert des lettres vieilles de plusieurs décennies de “Unabomber” Ted Kaczynski caché dans une cache de fichiers dans son grenier lors d’une récente session de nettoyage, ont rapporté CNN, Newsweek et le San Francisco Chronicle.

Écrivain Jack Epstein a écrit un livre intitulé “Le long de la piste Gringo: Un guide de voyage économique en Amérique latine” et a travaillé comme chroniqueur pour le Chronicle. Il gardait les vieilles lettres des lecteurs dans un entrepôt. Sa femme lui a suggéré de nettoyer le matériel pendant la pandémie.

Deux lettres signées par TJ Kaczynski a attiré son attention lors de ses efforts pour ranger son grenier.

Une lettre était datée du 24 mai 1979.

“Il y a quarante-deux ans, j’ai donné des conseils de voyage à Unabomber”, a écrit Epstein pour le Chronicle. “Je ne savais pas à l’époque où Ted Kaczynski et moi échangeions des lettres qu’il deviendrait l’un des terroristes nationaux les plus infâmes d’Amérique.”

Kaczynski a commencé à fabriquer et à envoyer des bombes en 1978, mais n’a été publiquement identifié et arrêté qu’en 1996.

La lettre suggérait que Kaczynski cherchait l’isolement.

“Je cherche un refuge en Amérique du Sud, où la personne la plus proche est à huit kilomètres, vous semblez bien connaître l’Amérique du Sud, pouvez-vous me donner quelques conseils”, a décrit Epstein dans la lettre dans une interview à CNN.

CNN a également déclaré que la lettre décrivait un désir de trouver un “endroit pour s’échapper en Amérique du Sud”.

Kaczynski a écrit qu’il voulait trouver “un petit lopin de terre, dans un endroit aussi éloigné que possible de la civilisation, sur lequel nous vivrions de manière aussi autosuffisante que possible”, a cité Epstein pour le Chronicle. “Par” nature sauvage “, j’entends un endroit où le voisin le plus proche est, disons, à huit kilomètres et de préférence plus loin”, a poursuivi Kaczynski. Kaczynski a ensuite loué la connaissance d’Epstein de l’Amérique du Sud et a demandé si ce continent pourrait fournir un emplacement approprié pour le type de répit demandé.

Kaczynski a déclaré à Epstein qu’il avait rejeté l’idée d’un séjour dans des “jungles tropicales” ou près du “milieu d’un glacier andin”. Il a déclaré que ses compétences de survie ne vaudraient rien dans le premier et qu’il aurait du mal à trouver du carburant dans le second.

Epstein a déclaré qu’il ne se souvenait pas des conseils qu’il avait donnés à Kaczynski. Mais il a écrit pour le Chronicle qu’il était « reconnaissant » de « ne pas avoir été impoli avec lui ».

“[T]son gars envoyait des bombes à des gens qu’il ne connaissait pas », a déclaré Epstein à CNN.

Epstein devine maintenant qu’il aurait pu suggérer à Kaczynski une vallée dans la région de la Patagonie argentine où, ironiquement, Butch Cassidy et le Enfant de la danse du soleil vécu pendant six ans en cavale. Epstein a déclaré que la vallée présente des similitudes avec le paysage du Montana à partir duquel Kaczynski a écrit.

Mais à l’époque, Epstein a réitéré qu’il n’avait aucune idée que Kaczynski envoyait des bombes en lui écrivant. Et en août 1979, Kaczynski a répondu pour remercier Epstein pour tous les conseils fournis.

Les adresses de retour sur les deux lettres étaient Stemple Pass Road à Lincoln, Mont.

Epstein a écrit pour le Chronicle qu’après avoir redécouvert les lettres longtemps ignorées, il a tenté d’écrire à Kaczynski pour s’enquérir de leur objectif. La prison fédérale où Kaczynski est incarcéré à Florence, dans le Colorado, a renvoyé la lettre d’Epstein avec uniquement cette mention : « impossible de transmettre. » Kaczynski a écrit de temps à autre des lettres de retour aux journalistes. Et Epstein dit que le frère de Kaczynski, David Kaczynski, qui parle parfois de remettre son frère aux autorités, n’a pas renvoyé les e-mails d’Epstein ni un appel téléphonique.

“Je ne peux que théoriser que Kaczynski m’a écrit parce qu’il savait qu’un jour il aurait besoin de fuir les forces de l’ordre américaines pour un refuge sud-américain”, a écrit Epstein pour le Chronicle.

