Unacademy lève 440 millions de dollars de nouveaux financements, évalués à 3,44 milliards de dollars

Unacademy a levé un nouveau financement de 440 millions de dollars dirigé par Temasek à une valorisation post-monnaie de 3,44 milliards de dollars.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série H de la société, a également été fortement soutenu par General Atlantic, Tiger Global et SoftBank Vision Fund.

Mirae Asset, Aroa Ventures, le family office du fondateur d’Oyo, Ritesh Agarwal, et le PDG et co-fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, ont également participé au tour de table qui a donné une sortie à certains des investisseurs providentiels d’Unacademy, a indiqué la société dans un communiqué lundi.

Le financement intervient plus de six mois après que la société edtech a conclu une transaction secondaire dans laquelle un groupe d’investisseurs, dont Tiger Global et Dragoneer Investment Group, ont collectivement acquis des actions supplémentaires d’une valeur de 50 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds existants.

Unacademy, qui est devenu une licorne en septembre de l’année dernière après que SoftBank a mené un investissement de 150 millions de dollars dans la société, a été évaluée pour la dernière fois à 2 milliards de dollars lorsqu’elle a obtenu un autre financement estimé de 75 à 100 millions de dollars auprès d’investisseurs en novembre de l’année dernière.

Au total, les investisseurs ont injecté plus de 850 millions de dollars dans Unacademy. L’entreprise a affirmé que sa valorisation avait augmenté de près de dix fois au cours des 18 derniers mois.

Dans un tweet, Gaurav Munjal, fondateur du groupe Unacademy, a déclaré que le nouveau capital serait utilisé pour créer et développer des offres de produits variées.

Alors que le segment d’activité de base de la préparation aux tests continuera de bénéficier d’investissements, une bonne partie du financement sera déployée pour développer des produits tels que Relevel, une plate-forme de test d’embauche qui permet aux demandeurs d’emploi de présenter leurs compétences par le biais de tests et d’un emploi sécurisé dans les entreprises et le contenu. plate-forme Graphy.

Lancé en tant que chaîne YouTube par Gaurav Munjal en 2010, Unacademy dispose aujourd’hui d’un réseau de plus de 50 000 éducateurs enregistrés et de plus de 62 millions d’apprenants dans 5 000 villes.

Le secteur des technologies électroniques est en pleine effervescence. Rival Byju’s, qui a récolté environ 1,5 milliard de dollars plus tôt cette année, grâce à une multitude d’investisseurs de renom en tranches, a dépensé plus de 2 milliards de dollars en acquisitions jusqu’à présent cette année. Le secteur des technologies électroniques a déjà attiré 1,86 milliard de dollars de financement en 2021.

Les analystes estiment que la taille du marché du secteur indien des technologies électroniques augmentera de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025 contre 2,8 milliards de dollars en 2020. Le segment comptera plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025, selon un rapport d’EY-IVCA.

