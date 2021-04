Unai Emery a été limogé par Arsenal avec un meilleur bilan que Mikel Arteta après le même nombre de matchs

Unai Emery a quitté Arsenal avec sa réputation en lambeaux – et au moment de son départ, la plupart des fans des Gunners étaient ravis de le voir partir.

Cependant, ils ne semblent pas ressentir la même chose à propos de leur manager actuel Mikel Arteta, malgré des luttes similaires.

Arteta est sous pression à Arsenal

Emery sait ce que ça fait

Si similaire, en fait, le record d’Arteta est presque identique à celui d’Emery après le même nombre de matchs en charge. C’est pire, en fait.

Arteta rencontrera son prédécesseur jeudi soir lorsque les Gunners affronteront le nouveau club d’Emery, Villarreal, en demi-finale de la Ligue Europa – en direct sur talkSPORT 2.

Après s’être bâti une réputation en Espagne, puis en France, et l’avoir vu s’effondrer en Angleterre – Emery fait du bon travail à Villarreal.

Le Yellow Submarine est septième de la Liga, sur le point de se qualifier à nouveau pour l’Europe la saison prochaine, alors qu’une course de Coupe de cette ampleur est une énorme affaire pour eux.

Unai Emery à Villarreal

Jeux: 49

Victoires: 26

Nuls: 14

Pertes: 9

Buts pour: 87

Buts contre: 47

Pourcentage de victoires: 53

Arteta, quant à lui, met tous ses espoirs à battre le côté d’Emery sur deux jambes pour éviter un sort similaire.

Arsenal est neuvième de la Premier League, une position en dessous de ce qu’il était au moment du limogeage d’Emery en novembre 2019.

Outre une meilleure défense et un football plus joli, les faits froids indiquent qu’Arteta n’a pas réussi à améliorer le record d’Emery et a même supervisé un nouveau déclin.

Dans ses 78 matchs, contre 79 pour Arteta, l’équipe d’Emery a remporté plus de matchs, perdu moins et marqué plus de buts.

Unai Emery à Arsenal

Jeux: 78

Victoires: 43

Nuls: 16

Défaites: 19

Buts pour: 152

Buts contre: 100

Pourcentage de victoires: 55

Mikel Arteta à Arsenal

Jeux: 79

Victoires: 40

Nuls: 17

Défaites: 22

Buts pour: 127

Buts contre: 80

Pourcentage de victoires: 51

Et pourtant, si un Espagnol a survécu, jusqu’à présent, l’autre n’a pas survécu.

Découvrez ce qui se passe lorsqu’ils se rencontrent – EN DIRECT sur talkSPORT 2 à 20 h ce soir.