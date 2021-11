Unai Emery a refusé Newcastle en raison d’une clause de licenciement que le club voulait dans son contrat, a-t-on affirmé.

L’équipe de Premier League est toujours à la recherche d’un remplaçant pour Steve Bruce après sa suppression le mois dernier.

Emery a refusé de rejoindre Newcastle

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont évalué leurs options, sachant qui ils embauchent est la plus grande décision qu’ils auront à prendre de leur régime court jusqu’à présent.

Les Magpies occupent actuellement la deuxième place en partant du bas et auront besoin de quelqu’un pour les éloigner de ce combat.

Emery et Eddie Howe seraient les premiers pour le poste, mais l’ancien patron d’Arsenal est fermement hors de la course.

Le Mirror rapporte que la clause que Newcastle voulait dans le contrat l’a amené à rejeter le rôle.

Emery s’est exclu d’un retour en Premier League

La nouvelle que l’Espagnol est hors course sera un coup dur pour les nouveaux propriétaires avec Eddie Howe désormais dans le cadre.

L’ancien manager de Newcastle, Sam Allardyce, a rejoint talkSPORT Breakfast jeudi pour donner son verdict sur la situation.

Il pense que le nouveau régime pourrait avoir du mal à nommer le calibre du candidat qu’il souhaite en raison de sa position actuelle dans la ligue.

Allardyce a déclaré à talkSPORT : « Pour Newcastle, le choix du manager est critique. Que veulent-ils en ce moment et comment l’obtiennent-ils ?

« Un top manager comme Emery regarde Newcastle près du bas de la Premier League et se dit ‘est-ce que je veux vraiment ce défi ?’

Les nouveaux propriétaires de Newcastle n’ont pas encore embauché un remplaçant pour Steve Bruce

« C’est le problème qu’ils ont. Ils pourraient bien avoir l’argent maintenant ou un meilleur argent à dépenser, mais un manager de sa qualité regarde-t-il et pense-t-il et dit oui, ils ont beaucoup d’argent mais regardez le projet et la reconstruction dont Newcastle a besoin pour être un bon côté difficile au sommet de la Premier League.

«Je pense que c’est le temps qui prend et l’argent qui prend là où le problème va se situer.

« Les nouveaux propriétaires auront du mal à trouver la bonne personne pour les faire avancer, c’est vraiment très, très difficile je dirais. »