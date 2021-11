Unai Emery révèle ce qu’il attend de Man Utd dirigé par Carrick

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, ne s’attend pas à ce que Michael Carrick fasse trop de changements lorsque Manchester United arrivera en ville mardi.

Carrick a repris la charge provisoire après le limogeage de Ole Gunnar Solskjaer le dimanche. Les mauvaises performances et la forme de United sont devenues trop difficiles à ignorer pour le conseil d’administration et la défaite 4-1 à Watford a été la goutte d’eau. Et Le premier match de Carrick à la barre sera une rencontre cruciale du Groupe F de la Ligue des champions à l’Estadio de la Ceramica contre Villarreal.

L’ancien patron d’Arsenal, Emery, qui a été limogé par les Gunners il y a deux ans ce mois-ci, a de la sympathie pour Solskjaer après son départ d’Old Trafford.

Emery a déclaré : « En tant qu’entraîneur, vous n’êtes pas heureux d’apprendre qu’un collègue a perdu son emploi. J’ai beaucoup de respect pour Solskjaer en raison de sa carrière de joueur et d’entraîneur. J’ai affronté Solskjaer plusieurs fois et surtout, je le considère comme une personne formidable.

« Lorsqu’il y a un changement d’entraîneur, il y a une réaction d’une manière ou d’une autre. L’accent sera mis davantage sur les joueurs que sur le banc.

« Les joueurs savent, même s’ils sont professionnels et doivent toujours livrer, qu’ils doivent montrer leur visage, pour Manchester (United), pour l’entraîneur qui est parti et celui qui est arrivé ou qui viendra. Je m’attends à un très bon Manchester United en raison de leurs joueurs et de l’importance de ce match.

Les deux équipes se partagent la tête du groupe avec sept points à deux matchs de la fin. Et Emery s’attend à un test difficile de United mardi et pense qu’ils élèveront leurs normes en Europe.

« Ils vont trouver une motivation supplémentaire car c’est la Ligue des champions. Nous savons que c’est une équipe forte », a déclaré l’ancien patron d’Arsenal.

« Ils ont besoin de gagner et je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Peut-être que certains tactiques seront faits, mais nous devons être prêts à jouer contre Cristiano Ronaldo, (Harry) Maguire, Bruno Fernandes, (David) De Gea et tous les autres grands joueurs de United.

Maguire : Nous assumons une énorme responsabilité

Pendant ce temps, le capitaine de United, Harry Maguire, apparaissant aux côtés de Carrick lors de la conférence de presse de mardi, a déclaré que les joueurs devaient assumer la responsabilité des résultats qui avaient conduit à la sortie de Solskjaer.

« Ce fut une période très difficile pour les joueurs étant donné le respect que nous avons pour le patron et ce qu’il a fait pour beaucoup d’entre nous au cours des deux dernières années et demie », a déclaré Maguire.

« Bien sûr, les joueurs doivent assumer la responsabilité de tout sur le terrain de football. C’est nous qui franchissons cette ligne blanche. Nous étions ensemble en tant que groupe – la direction et les joueurs – et finalement le manager en a payé le prix.

« Nous sommes tous déçus. Et nous assumons une énorme responsabilité. Nous n’avons pas été assez bons en tant qu’individus et en tant que collectif. Nous en avons parlé. Maintenant, nous devons attendre avec impatience de remettre le club là où il était.

« Les derniers mois ont été loin d’être assez bons. »

