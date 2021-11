Unai Emery s’est catégoriquement exclu du poste à Newcastle United.

L’ancien patron d’Arsenal était devenu l’un des principaux candidats pour le poste, mais a maintenant insisté sur le fait qu’il était « engagé à 100% » dans l’équipe actuelle de Villarreal.

Emery a décidé de rejeter l’approche de Newcastle pour devenir leur nouveau manager

Des rapports cette semaine avaient affirmé que les nouveaux propriétaires méga-riches des Magpies visaient à prendre rendez-vous pour remplacer Steve Bruce d’ici le week-end.

Mais, après leur prise de contrôle d’un milliard de livres, la recherche par Newcastle d’un nouveau manager pour reprendre les rênes de St James Park se poursuivra désormais, la cible principale Emery refusant un éventuel retour en Premier League.

Après le récent départ de Bruce, le club cherchait quelqu’un pour changer de fortune alors qu’il tentait d’éviter la relégation au championnat.

Actuellement, l’ancien entraîneur adjoint de Bruce, Graeme Jones, a pris en charge la première équipe mais a eu du mal à améliorer ses résultats.

Il semble, cependant, qu’il sera aux commandes pendant un peu plus longtemps, Emery décidant plutôt de rester en Espagne avec Villarreal.

talkSPORT vous a annoncé mercredi matin qu’Emery avait décidé de rester sur place à la suite de discussions avec le conseil d’administration de Villarreal.

Les copropriétaires de Newcastle Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi sont toujours à la recherche d’un nouveau manager

Des sources dans le nord-est étaient très confiantes mardi que l’ancien patron des Gunners, du Paris Saint-Germain et de Séville serait le nouveau manager de Newcastle, et même qu’il serait en place pour le choc de samedi en Premier League contre Brighton – qui est EN DIRECT sur talkSPORT.

Emery a même confirmé l’intérêt de Newcastle après la victoire de Villarreal en Ligue des champions contre les Young Boys mardi soir.

Cependant, le joueur de 50 ans a eu des entretiens avec le conseil d’administration après ce match et a ensuite décidé de rejeter les avances de Newcastle.

Et Emery a confirmé la nouvelle avec une déclaration mercredi après-midi, alors qu’il engageait son avenir dans son club de LaLiga, qu’il a guidé vers la gloire de la Ligue Europa la saison dernière, affirmant que Villarreal est sa « maison ».

« Autant de bruit qu’il y avait hier dans un autre pays, au sein du club, il y avait de la transparence et de la loyauté avec la famille Roig et avec mon personnel, ce qui est maximum et pour moi le plus important », lit-on dans le communiqué, traduit de l’espagnol.

« Villarreal CF est ma maison et je m’engage à 100%.

« Honnêtement, je suis reconnaissant d’être ici et c’est pourquoi j’ai communiqué à [club president] Fernando Roig ma décision de vouloir continuer à faire partie de ce projet en raison de l’engagement et du respect que je perçois du club et de mes joueurs, qui est mutuel et réciproque.

« Je tiens à remercier les fans pour le soutien qu’ils m’ont toujours montré.

« Dimanche, nous avons un match très important et j’espère que tous ensemble nous pourrons remporter la victoire.

« Rendez-vous à l’Estadio de la Ceramica. Merci, Jaune !

Emery a refusé le poste de Newcastle pour rester à Villarreal, où il a remporté le titre de la Ligue Europa la saison dernière

talkSPORT comprend que l’entraîneur espagnol n’était pas satisfait du moment où l’intérêt de Newcastle a fait surface, le jour d’un match crucial de la Ligue des champions.

Il a également été suggéré qu’il n’était pas convaincu par la direction que le club voulait prendre et s’inquiétait du manque de « vision claire » de leurs nouveaux propriétaires.

Emery et Eddie Howe n’avaient plus que deux candidats pour remplacer Bruce, et le camp de l’Espagnol pense que cela a montré que Newcastle n’était pas tout à fait certain de sa direction, les managers ayant des styles de jeu très différents.

Il reste maintenant à voir si le club se tourne désormais vers Howe pour pourvoir le poste, l’ancien manager de Bournemouth cherchant toujours son prochain emploi après plus d’un an d’absence.

Howe est au chômage depuis son départ de Bournemouth en août 2020 et est un autre candidat de choix pour le poste de Newcastle.

Emery aurait été un rendez-vous astucieux du Toon, compte tenu de l’excellent bilan de l’Espagnol en Ligue Europa et de son expérience précédente en Premier League.

Le joueur de 50 ans, qui a également dirigé Valence, Séville et le PSG, a été nommé par Villarreal pour un contrat de trois ans en juillet de l’année dernière.

Emery a mené le « Yellow Submarine » à la septième place de la Liga et à la gloire de la Ligue Europa lors de sa première saison – battant Manchester United en finale la saison dernière.

Après avoir battu les Young Boys, Villarreal est deuxième de son groupe de Ligue des champions, à égalité de points avec Man United.

Sur le plan national, ils ont connu un début de saison éprouvant et occupent le 13e rang de la Liga après avoir récolté 12 points lors de leurs 11 premiers matchs.

Newcastle, quant à lui, n’a toujours pas remporté de match de Premier League en dix tentatives cette saison, les Magpies étant actuellement 19e et à six points de la sécurité.